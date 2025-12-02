Cobró 70 mil pesos para participar del transportar 410 bultos que contenían cocaína

La Justicia federal de Orán, Salta, procesó con prisión preventiva por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes al único detenido que el martes pasado fue arrestado en un paraje fronterizo cercano a la localidad de Aguas Blancas, al quedar herido tras un enfrentamiento armado entre gendarmes y un grupo de “pasadores” de droga que dejó abandonados 431 kilos de cocaína.

El imputado, identificado como Delfor Quispe Romero, es un trabajador de frontera que alternaba domicilios entre la localidad boliviana de Bermejo y la salteña de Orán. En la audiencia de formalización de la investigación, según informó la Procuración General en su portal institucional www.fiscales.gob.ar, el hombre se defendió diciendo que él creía que lo que transportaban eran hojas de coca. Aseguró que había cobrado 70.000 pesos por la changa.

Secuestraron 431 kilos de cocaína en Aguas Blancas, Salta

Al presentar el caso, en el que también interviene la investigadora Analía Cabral, de la Unidad Fiscal Orán, el auxiliar fiscal Luis Francisco Valencia explicó en la audiencia que la detención del “pasero” se produjo el martes pasado, alrededor de las 16.30, luego de un enfrentamiento armado entre gendarmes y un grupo criminal, en medio del monte, en el paraje Puesto Medina, distante a 5 kilómetros de la zona urbana de Aguas Blancas.

Señaló que seis efectivos de una patrulla perteneciente a la Sección Aguas Blancas del Escuadrón 20 “Orán” recorrían la zona de La Unión, un lugar de selva ubicado a orillas de los ríos Tarija y Bermejo, a dos kilómetros de la frontera con Bolivia.

Se trata de un lugar de espesa vegetación atravesado por senderos sinuosos que son utilizados para el transporte ilegal de drogas. En esas circunstancias, la patrulla divisó a una caravana de pasadores. “Eran 19 personas que cargaban bultos, mientras que otros cinco o seis individuos iban armados y hacían de custodios de la carga”, explicó el auxiliar fiscal en la audiencia.

A pesar de la superioridad numérica, los gendarmes dieron la voz de alto y los sospechosos iniciaron un ataque a tiros con pistolas, por lo que los gendarmes respondieron con munición de postas de goma, del tipo antitumulto.

El enfrentamiento duró pocos segundos, tras lo cual la mayoría de los integrantes del grupo criminal escapó, con excepción de Quispe Romero, quien presentaba heridas leves en la zona de tórax, muslo y genitales, por las que fue posteriormente asistido en el hospital de esa localidad.

En el lugar, a un lado y otro del sendero, se hallaron 19 bultos que contenían, en total 410 paquetes de aproximadamente un kilo de cocaína cada uno; el peso total del estupefaciente fue de 431,325 kilos.

Según la hipótesis de la fiscalía, la droga provenía de Bolivia e iba a ser “enfriada” en Aguas Blancas antes de seguir su curso hacia puntos de distribución en el centro del país, posiblemente, Buenos Aires.

El fiscal Marcos Romero resaltó el grado de violencia de los agresores, que no dudaron en abrir fuego contra los gendarmes para cubrir su fuga. El representante del Ministerio Público destacó, en ese contexto, la valentía demostrada por los seis efectivos, que no resultaron heridos.

En busca de “ganarse unos pesos”

En la audiencia, el imputado dijo en su defensa que aquel martes salió de su casa en la ciudad boliviana de Bermejo con la intención de dirigirse al puerto de Chalanas y “ganarse unos pesos”. Aseguró que, en el trayecto, un hombre le ofreció 70.000 pesos a cambio de cargar bultos de hojas de coca.

Quispe Romero dijo que aceptó la oferta y lo llevaron hasta la zona de Puesto Medina junto a otros dos pasadores. Allí esperaron hasta que aparecieron en medio del monte “otros bagayeros y gente armada”.

Según informó fiscales.gob.ar, Quispe Romero, “en un intento por alivianar su situación, afirmó que desconocía el verdadero contenido de los bultos y que siempre creyó que se trataba de hojas de coca. Sobre el encuentro con los gendarmes, el acusado dijo que todo fue muy rápido y que efectivamente hubo un tiroteo, pero que se tiró al piso para ponerse a salvo".

A su vez, no pudo aportar datos relevantes de sus compañeros y solo mencionó que “una vez que sintieron los disparos, todos arrojaron los bultos y escaparon”, aunque en su caso no pudo debido a las lesiones que presentaba.

Tras el descargo de Quispe Romero, el auxiliar fiscal Valencia solicitó y fundó el pedido de prisión preventiva “ en función de la gravedad y naturaleza del hecho, la gran cantidad de droga que fue incautada, los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, el estado incipiente de la misma y la escala penal que impide cualquier beneficio del tipo condicional ”.

El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, coincidió con el pedido y dictó la prisión preventiva del imputado. El magistrado denegó el pedido de prisión domiciliaria de la defensa, basado en el supuesto arraigo de Quispe Romero en Orán.