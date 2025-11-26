Tras ser descubiertos y dispararles a los gendarmes para cubrir su fuga, abandonaron 431 kilos de cocaína

No es inusual que las patrullas de la Gendarmería que recorren los senderos del monte que corre paralelo al Río Bermejo, en la caliente frontera entre Salta y Bolivia, se topen con contrabandistas. Lo que excepcional es que, antes de emprender la huida a la carrera por cualquier picada que los deposite de nuevo al otro lado del límite internacional, los traficantes abran fuego.

Eso pasó en las últimas horas en Aguas Blancas. Los uniformados argentinos respondieron al fuego enemigo con munición antitumultos. En la dispersión consiguieron detener a uno de los traficantes y también se encontraron con una carga multimillonaria: 431 kilos de cocaína de máxima pureza.

Secuestraron 431 kilos de cocaína en Aguas Blancas, Salta

Según informaron fuentes de la fuerza federal de seguridad, “anoche, en el marco del Operativo ‘Plan Güemes’, efectivos del Escuadrón 20 ‘Orán’ llevaron a cabo una patrulla en una zona montuosa en la localidad salteña de Aguas Blancas, en donde observaron a varias personas trasladando bultos”.

Agregaron que “ante esa situación, los gendarmes dieron la dar la voz de alto, lo que generó que aquel grupo se descarte del cargamento que trasladaba y dispare contra el personal de la fuerza”.

Como se dijo, los gendarmes “repelieron la agresión con munición antitumultos, logrando aprehender a un hombre, mientras que las otras personas lograron huir favorecidos por la espesura del monte y la baja visibilidad”.

Acto seguido regresaron a la escena del primer encuentro, donde había quedado la carga ilegal desparramada. Se trataba de 19 bultos que contenían 410 paquetes rectangulares. La prueba de narcotest arrojó resultado positivo, y el conteo reveló que se trataba de 431,325 kilos de cocaína.

En el caso tomó intervención la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, que ordenó el decomiso del estupefaciente hallado y el traslado del detenido, que será indagado en las próximas horas en la audiencia formal de imputación.