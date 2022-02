Cocaína adulterada: manifestantes de Puerta 8 que cortaban la ruta atacaron a un camionero

En medio de los incidentes por el corte en Ruta 8 y Buen Ayre, a la altura del asentamiento Puerta 8, epicentro del brote toxicológico por el consumo de cocaína adulterada, los manifestantes atacaron a un camionero que vio interrumpido su trayecto.

El conductor, al no poder avanzar por el camino en el que circulaba, se bajó de su vehículo. Se encontró con un cordón en llamas, armado con materiales de construcción y basura. Con un palo en su mano, dispuesto a enfrentarse con los piqueteros, comenzó a recibir impactos con distintos elementos contundentes.

Atacaron a un camionero en el corte de Ruta 8

Un efectivo policial le pidió al camionero que se volviera a subir al rodado. Una vez arriba, los vecinos iniciaron una batalla de objetos voladores, que impactaron en el parabrisas e, incluso, llegaron a herir a un oficial, que tuvo que retirarse de la escena.

La violencia siguió escalando y, con el correr de los minutos, llegaron siete patrulleros de la Policía Bonaerense para contener los desmanes y el estado caótico del tránsito. Algunos automovilistas condujeron en medio de la manifestación y esquivaron personas con maniobras peligrosas.

Corte en Ruta 8 y Camino del Buen Ayre por la cocaína adulterada Ignacio Sánchez

Ya con mayor presencia policial, el corte continúa, aunque la situación se pudo comenzar a ordenar. Los vehículos, al no poder avanzar por la Ruta 8, atravesaron el boulevard que divide las dos manos para poder dirigirse hacia el sentido contrario.

Muchos niños y adolescentes participan de la manifestación en Puerta 8 Ignacio Sánchez