Comenzó el nuevo juicio contra Néstor Pavón: condenado por encubrimiento, ahora es acusado del femicidio de Micaela García

GUALEGUAYCHÚ. El nuevo juicio a Néstor Roberto Pavón por el femicidio de Micaela García comenzó este jueves a las 9 en los Tribunales de Gualeguay. El debate se desarrollará durante siete jornadas.

Él ya había sido sentenciado a cinco años de cárcel en un primer debate, pero por encubrimiento de la violación seguida de muerte ocurrida el 1° de abril de 2017 en esa ciudad del este entrerriano. Ahora enfrenta la acusación de abuso sexual con acceso carnal, homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio . Por esos mismos cargos ya purga prisión perpetua Sebastián Wagner.

Las audiencias están previstas para los días 29 y 30 de octubre, y continuarán el 2, 3, 6, 10 y 11 de noviembre. El proceso corresponde al Legajo Nº 142/17, caratulado “Pavón, Néstor Roberto s/Abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio”.

Néstor Pavón, antes de su detención

En la primera jornada de testimoniales se presentarán los testigos del Ministerio Público Fiscal y de la querella, entre los que figura Andrea Lescano, la madre de Micaela, que tenía 21 años cuando la mataron.

Desde la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Gualeguay, así como desde organizaciones y movimientos sociales entrerrianos, se llevarán adelante diferentes actividades de propaganda durante el juicio. La convocatoria comenzó con la vigilia previa al primer día del debate oral y público frente a los Tribunales. También se realizarán clases públicas y volanteadas exigiendo justicia para Micaela.

Sebastián Wagner, condenado por el femicidio de Micaela García Archivo

El tribunal estará presidido por Santiago Brugo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, e integrado por Maximiliano Otto Larrocca Ress, de Concordia, y Nicolás José Gazali, de Concepción del Uruguay. Las audiencias se realizarán en la Sala Nº 1.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal Maite Burruchaga. En tanto, los abogados José Rodolfo Iparraguirre y Marcelo Boeykens ejercerán la representación de la querella en nombre de los padres de Micaela, Andrea Lescano y Néstor “Yuyo” García.

Andrea Lescano y Néstor García, los padres de Micaela, buscarán una pena mayor para Pavón Telam

La defensa de Pavón estará a cargo de los abogados Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto. Durante el debate se analizarán las pruebas y los testimonios vinculados a la acusación.

Por disposición del tribunal, las audiencias se transmitirán en vivo a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. La medida fue adoptada a partir de un pedido de la querella, con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal.

Micaela García

Los magistrados fundamentaron la decisión en el principio de publicidad del debate, previsto en los artículos 418 y 419 del Código Procesal Penal. Sin embargo, establecieron que los testigos y peritos no podrán seguir las audiencias por internet ni por otros medios de comunicación antes de prestar declaración.

También se permitirá el ingreso de periodistas a la sala, sujeto a la capacidad disponible. Los camarógrafos y fotógrafos podrán registrar imágenes antes del inicio de cada audiencia. Asimismo, el tribunal podrá restringir la exhibición de pruebas sensibles o disponer el desalojo de la sala cuando lo considere necesario para proteger a las personas involucradas.

Una nueva instancia judicial

El nuevo proceso se realizará luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó revisar el alcance de la responsabilidad de Pavón en el crimen de Micaela. En 2017, el acusado había sido condenado a cinco años de prisión por encubrimiento, una pena que ya cumplió.

En esta nueva instancia, Pavón deberá afrontar una acusación relacionada con su presunta participación directa en el abuso sexual y el femicidio de Micaela García. La responsabilidad penal que pudiera corresponderle deberá determinarse a partir de las pruebas producidas y valoradas durante el juicio.

Bajo la consigna "Justicia por Micaela. Ni una menos", se realizará una marcha para pedir justicia por Micaela Garcia, donde además se repudiará al juez Carlos Alfredo Rossi, quien liberó al presunto autor del femicidio, Sebastián Wagner, condenado a 9 años de prisión por dos violaciones a Santiago Filipuzzi - LA NACION

En la previa del juicio, el padre de Micaela sostuvo que la familia considera que Pavón tuvo una participación que excedió el simple encubrimiento del crimen. “Nosotros estamos convencidos de que Néstor Pavón no solo encubrió, sino que fue partícipe de la violación y el femicidio de Mica” , expresó a medios provinciales. Esto buscará demostrar la Fiscalía junto a la querella designada por la familia.

Afuera de los Tribunales, familiares y compañeros de Micaela, amigos y vecinos de la ciudad de Gualeguay reclaman una vez más justicia y piden la máxima condena prevista en el Código Penal para Pavón, señalándolo como uno de los femicidas.