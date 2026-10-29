El dolor de los hijos de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes: “Que paguen los que tengan que pagar”

“Hace más de 20 días nos arrebataron el amor de nuestras vidas: a mí, a mis hermanos y a su marido”. Con esas palabras, Adán, uno de los hijos de Nancy Godoy, la docente hallada muerta en Corrientes después de dos semanas de búsqueda, expresó el dolor de su familia durante una masiva marcha para reclamar justicia.

Frente al juzgado de la ciudad de Esquina, donde se congregaron familiares, amigos, colegas y vecinos, también lanzó una dura acusación sobre la situación de la localidad: “El poder acá manda más que cualquiera”.

La movilización se realizó anoche, luego de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de Godoy. El caso se investiga como un presunto femicidio y, hasta el momento, hay cinco personas detenidas e imputadas. En medio del reclamo, los tres hijos de la docente tomaron la palabra para exigir que se esclarezca el crimen y cuestionar la respuesta de las autoridades durante la búsqueda de su madre.

“Hoy nos falta nuestra madre, falta una docente, una compañera, una colega, una vecina, una amiga”, continuó Adán al enumerar los distintos vínculos que Godoy tenía con su familia y con la comunidad. Luego, desbordado por la angustia, agregó: “No tenemos más fuerzas. Estos animales que le hicieron esto a mi madre no tienen perdón”.

Sebastián, otro de los hijos de la víctima, también habló durante la marcha y apuntó contra el Poder Judicial por el trato recibido por la familia y la falta de información durante la investigación.

“Desde el primer día fuimos destratados por el Poder Judicial de acá. Fue una vergüenza la manera en que se comportaron, por la poca información que nos dieron”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó a los funcionarios que intervinieron en el caso y afirmó que, a su entender, no merecen ocupar esos cargos. “No tienen corazón, no son personas. Lo mismo, estos que están detenidos son animales”, expresó, en referencia a los sospechosos.

Docentes, alumnos y vecinos marcharon en silencio por las calles de Esquina, Corrientes, para exigir justicia por el crimen de Nancy Godoy

El reclamo de la familia se produjo después de días de incertidumbre por la desaparición de Godoy y tras la confirmación de que había sido encontrada muerta. Durante la concentración, los manifestantes reclamaron que se determinen las responsabilidades penales y que el proceso judicial avance hasta esclarecer lo ocurrido.

José, el tercer hijo de la docente, se sumó a los cuestionamientos y reveló que la familia se enteró del hallazgo del cuerpo a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Su testimonio volvió a poner en primer plano el malestar de los familiares por la manera en que recibieron información sobre el caso.

En su intervención, exigió que los responsables sean castigados y reclamó la pena máxima. “ Los que le hicieron mal a mi mamá van a tener que pagar, merecen cadena perpetua, merecen lo peor, no son personas ”, manifestó.

Hacia el final, resumió el pedido que llevó a la familia y a los vecinos a movilizarse frente al juzgado de Esquina: “Solo pido justicia y que paguen los que tengan que pagar. Y que caigan los que tengan que caer”.

La marcha reunió a personas cercanas a Godoy y a cientos de integrantes de una comunidad conmocionada por el caso que exige justicia.

El cuerpo de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años que estaba desaparecida desde hacía al menos 19 días en la zona rural del sur de Corrientes, fue encontrado semisumergido en un bañado de una zona de monte al este de la Escuela N° 626 del Paraje El Malezal, dentro de la estancia El Curupí, donde la víctima trabajaba como docente suplente.

Según confirmaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales, la policía habría llegado al lugar donde fue encontrado el cuerpo luego de que uno de los familiares de Rosa Leguizamón —detenida por este caso— se habría “quebrado” y aportado la referencia geográfica que permitió el hallazgo, en el marco de un operativo de rastrillaje en una zona rural.