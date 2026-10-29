Comenzó la autopsia sobre el cuerpo de Nancy Godoy y hallaron el teléfono celular de la víctima

La autopsia sobre el cuerpo de Nancy Godoy, la docente asesinada en un paraje rural de Esquina, en Corrientes, comenzó esta mañana en el Instituto Médico Forense (IMF). Si el estado del cadáver lo permite, el resultado de la necropsia podría permitir conocer la mecánica y la data de muerte.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. El cuerpo de Godoy, de 52 años, fue hallado ayer semisumergido en un bañado a 2,5 kilómetros de la Escuela Primaria N° 626 del Paraje El Malezal, donde la víctima daba clases a los hijos de los peones de una estancia.

El hallazgo estuvo a cargo del policía Pablo Aguirre en una zona que aún no se había rastrillado desde que el 15 de este mes se comenzó con la búsqueda.

Junto con el cuerpo fue hallado un bolso que no había sido encontrado cuando se inspeccionó la escuela tras la desaparición de la docente.

“Entre las pertenencias de Godoy se encontró el teléfono celular de la víctima. Se trata de un hallazgo importante para el avance de la investigación”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Ireneo Zarza, el capataz detenido por el homicidio de la docente Nanci Godoy en Corrientes

A pedido de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, a cargo de la investigación, el lunes pasado el juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, dictó la prisión preventiva de Ireneo Antonio Zarza y de Felipe Dionisio Sandoval como presuntos autores materiales del femicidio de la docente.

El viernes había hecho lo mismo con Sergio Nahuel Rojas y su pareja, Rosa Leguizamón, a la que consideró coautora del delito de homicidio simple.

Fuentes de la causa explicaron a LA NACION que, en las cercanías de la escuela donde trabajaba Godoy, encontraron una boina y Zarza habría reconocido al personal de la Policía de Corrientes que era suya.

“En esta etapa incipiente de la investigación no descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”, había dicho el fiscal Mosquera ante el magistrado en la denominada audiencia de coerción. Después explicó que la investigación es de “suma complejidad”.

En una casa de Leguizamón situada en la vecina localidad de Sauce, personal de la Policía de Corrientes secuestró una campera negra y un par de alpargatas que se sospecha que pertenecieron a la docente, según dijeron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.

Zarza es el capataz de la estancia El Curupí, donde está la escuela en la que trabajaba la docente asesinada.

Leguizamón es la mujer que le prestaba el caballo a Godoy para que llegara desde el casco de la estancia El Curupí hasta la Escuela Primaria Común N° 626, un camino que le llevaba casi tres horas.