El juicio oral contra Felicitas Alvite, la joven de 23 años conocida como “La Toretto” de La Plata, ingresa en la etapa de definiciones. Este martes, la fiscalía y la querella harán sus alegatos y se espera que pidan sendas condenas para la acusada de haber atropellado a alta velocidad y causado la muerte del motociclista Rubén Walter Armand, hecho ocurrido en abril de 2024 en un cruce de la capital bonaerense.

La audiencia está prevista para las 9, en la sala donde sesiona el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata. El fiscal de juicio platense Martín Chiorazzi y el particular damnificado, representado por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, darán sus conclusiones en el proceso al que Alvite llegó procesada por homicidio simple por dolo eventual.

Impactante choque en La Plata

Tras los alegatos de las partes acusadoras, será el turno de las defensas: la de Alvite, ejercida por los abogados particulares Flavio Gliemmo, Luisina Gliemmo y Santiago Irisarri, y la de Valentina Velázquez, acusada de haber estado corriendo una “picada” con la Toretto, lo que contribuyó a provocar la tragedia; la representa la defensora oficial Raquel Ponzinibio.

La joven enfrenta una pena cuya escala va de 8 a 25 años de prisión; la defensa aspira a que el Tribunal cambie la calificación del hecho a “homicidio culposo”, que tiene una pena máxima de seis años. En tanto, Velázquez está imputada por su eventual participación en una prueba de velocidad “temeraria”.

Walter Rubén Armand, de 36 años, murió tras ser atropellado por Felicitas Alvite

El 12 de abril de 2024 a las 2, en la esquina de 13 y 532, cuando conducía un VW Gol Trend de un amigo, Alvite cruzó la bocacalle con el semáforo en rojo y embistió a Armand, de 36 años, que circulaba en una moto Bajaj Boxer. El motociclista falleció.

Según la acusación que hizo en su momento el fiscal Fernando Padovan, a cargo de la instrucción de la causa, Alvite, que se hacía llamar la ”Toretto”, en referencia a uno de los personajes de la saga Rápidos y Furiosos, y el conductor de un Peugeot negro conducían en exceso de velocidad y de manera temeraria “a pesar de que la zona es de una gran afluencia por ser el centro de la ciudad”, eludiendo a otros vehículos detenidos y sin importar poner en riesgo la vida de terceros.

Felicitas Alvite durante la audiencia preliminar

“Cuando vi la moto ya la tenía arriba mío; no la vi en ningún momento, no sé de dónde salió, y ahí fue el impacto. Me quedé en estado de shock, se me reventó todo el parabrisas y parte del techo arriba y como que me quedé muy shockeada y no tenía reacción; sentí que me había subido al pasto, a la vereda, y que el auto volvía a bajar. Esto lo vi después, cuando ya había bajado, porque en ese momento yo estaba muy shockeada y cuando me di cuenta de que tenía que frenar, frené y puse balizas y me quedé dura; me di cuenta de que tenía que frenar y apreté el freno. Empecé a caminar para donde estaba el hombre [la víctima] y lo vi, había mucha gente alrededor y me decían que no lo tocara, que ya habían llamado a la ambulancia ellos también y yo lo vi ahí tirado y como que gritaba, yo no lo podía creer. Llamé a mi amiga Valentina por teléfono y desesperada le dije que había chocado, que viniera rápido y me preguntó dónde estaba y yo le dije que no sabía. En mi vida me imaginé que iba a pasar esto”, sostuvo la joven cuando fue indagada.

“Soy incapaz de hacerle daño a alguien. El TikTok de Toretto no tiene nada que ver con quién soy como persona”, dijo en referencia al perfil de la red social donde se hacía llamar como uno de los personajes de la película Rápidos y Furiosos.