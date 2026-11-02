En el inicio del juicio, la “Toretto” de La Plata se quebró y le pidió disculpas a la familia de la víctima

Felicitas Alvite, la joven conocida como la “Toretto” de La Plata, comenzó a ser juzgada por atropellar y matar al motociclista Walter Rubén Armand, hecho ocurrido en abril de 2024. Y, a poco de comenzar el debate, pidió declarar para pedirle disculpas a la familia de la víctima

“Quiero pedir nuevamente disculpas a la familia de Walter. Cargar con el peso de dejar una familia rota lo sufro como el primer día”, sostuvo la joven de 23 años según informó el sitio de noticias platense 0221.

Alvite llegó a juicio acusada de homicidio simple. El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de La Plata y el Ministerio Público está representado por el fiscal Martín Chiorazzi.

Impactante choque en La Plata

El 12 de abril de 2024 a las 2, en la esquina de 13 y 532, cuando conducía un VW Gol Trend de un amigo, Alvite cruzó la bocacalle con el semáforo en rojo y embistió a Armand, de 36 años, que circulaba en una moto Bajaj Boxer. El motociclista falleció.

Según la acusación que hizo en su momento el fiscal Fernando Padovan, a cargo de la instrucción de la causa, Alvite, que se hacía llamar la ”Toretto”, en referencia a uno de los personajes de la saga Rápidos y Furiosos, y el conductor de un Peugeot negro conducían en exceso de velocidad y de manera temeraria “a pesar de que la zona es de una gran afluencia por ser el centro de la ciudad”, eludiendo a otros vehículos detenidos y sin importar poner en riesgo la vida de terceros.

“Cuando vi la moto ya la tenía arriba mío, no la vi en ningún momento, no sé de dónde salió, y ahí fue el impacto. Me quedé en estado de shock, se me reventó todo el parabrisas y parte del techo arriba y como que me quedé muy shockeada y no tenía reacción; sentí que me había subido al pasto, a la vereda, y que el auto volvía a bajar. Esto lo vi después, cuando ya había bajado, porque en ese momento yo estaba muy shockeada y cuando me di cuenta de que tenía que frenar, frené y puse balizas y me quedé dura; me di cuenta de que tenía que frenar y apreté el freno. Empecé a caminar para donde estaba el hombre [la víctima] y lo vi, había mucha gente alrededor y me decían que no lo tocara, que ya habían llamado a la ambulancia ellos también y yo lo vi ahí tirado y como que gritaba, yo no lo podía creer. Llamé a mi amiga Valentina por teléfono y desesperada le dije que había chocado, que viniera rápido y me preguntó dónde estaba y yo le dije que no sabía. En mi vida me imaginé que iba a pasar esto”, sostuvo la joven cuando fue indagada.

Walter Rubén Armand, de 36 años, murió tras ser atropellado por Felicitas Alvite

Alvite está defendida por los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo. Los letrados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando representan a la familia de la víctima.

“Soy incapaz de hacerle daño a alguien. El TikTok de Toretto no tiene nada que ver con quién soy como persona”, dijo en referencia al perfil de la red social donde se hacía llamar como uno de los personajes de la película Rápidos y Furiosos.

El fiscal citó a 21 testigos y el viernes podría conocerse el veredicto. De ser encontrada culpable, Alvite podría recibir una pena de entre 8 y 25 años de cárcel.