Con el partido y el Congreso en el foco, la ministra de Seguridad monitorea la situación desde el Comando Unificado

El dispositivo principal de prevención ante lo que se prevé será una multitudinaria manifestación al término del partido de la selección argentina con la de Inglaterra por la semifinal del Mundial de Fútbol estará centrado en las inmediaciones del Obelisco, que ya fue vallado por la Policía de la Ciudad.

Pero los efectivos porteños no serán los únicos alistados para intervenir en caso de que se registren disturbios y desmanes. Las fuerzas federales que habitualmente están apostadas en las adyacencias del Congreso los miércoles, día de protestas de jubilados y de organizaciones políticas contra el Gobierno, también tienen instrucciones para un eventual despliegue adicional, en coordinación con los policías de la Ciudad, ante situaciones que pudieran suscitarse en otros puntos o en objetivos especiales vinculados con intereses británicos.

A tal efecto, el Comando Unificado está monitoreando desde muy temprano todos los movimientos con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, al frente en la sala de situación.

Según pudo saber LA NACION de calificadas fuentes del Gobierno, en principio no hay informes de inteligencia que refieran la posibilidad concreta de algún evento premeditado. “En principio no tenemos datos que nos indiquen que pueda haber problemas, por lo que no está planeado desde Nación reforzar la prevención en algún lugar en particular. Eso se hará solo si aparece alguna información nueva al respecto o si lo solicita especialmente la Ciudad, que es la que está realizando el despliegue”.

Dos circunstancias juegan a favor de una eventual intervención rápida. Por un lado, la embajada del Reino Unido en la Argentina −un objetivo probable ante una hipotética protesta− está situada a solo media cuadra del Ministerio de Seguridad Nacional. Por otro lado, al ser miércoles ya hay fuerzas federales desplegadas en la zona del Congreso, por lo que si hubiera alguna “corrida” podrían movilizarse de inmediato, según pudo saber LA NACION.

Como ya se informó, la Ciudad instrumentará un operativo especial de seguridad y prevención en la zona del Obelisco que contará con entre 700 y 800 efectivos pertenecientes a la Dirección de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), el Grupo de Acción Motorizada (GAM), brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

El megaoperativo será monitoreado en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y se realizarán cortes preventivos de tránsito para ordenar la circulación y facilitar el desplazamiento de las personas.

Una vez finalizado el partido y de acuerdo con la cantidad de personas que se acerquen a la zona, se dispondrá el cierre del vallado en los siguientes puntos:

Corrientes entre Libertad y Cerrito.

Corrientes entre Carlos Pellegrini y Suipacha.

Roque Sáenz Peña entre Cerrito y Libertad.

Además, como medida preventiva y para proteger el monumento, se instalaron paneles fenólicos alrededor del Obelisco.

“El objetivo del operativo es acompañar una eventual celebración, ordenar la circulación y garantizar que los festejos puedan desarrollarse de manera segura”, se informó en un comunicado.