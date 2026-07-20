Con un cotejo biométrico intentan determinar si un niño entrevistado por TV en Paraguay es Loan Danilo Peña

“¡Vení Messi!”, exclabama el periodista. Le hablaba a un niño que lucía una camiseta alternativa del seleccionado argentino. “¿Tu nombre?“, le preguntó el cronista cuando el chico se acercó al micrófono. ”Ramiro", respondió. Después, ante una seguidilla de preguntas, las respuestas se repitieron: “Sí”. Se trataba de un móvil en vivo del programa Alerta Mundial, que se emite por el canal Unicanal de Paraguay y que transmitía desde una exposición que se realizaba desde la ciudad de Mariano Roque Alonso, cernana a la capital Asunción. Hoy, por medio de un cotejo biométrico, la Policía Federal Argentina (PFA) intenta determinar si el menor entrevistado es Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que desapareció en junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, en Corrientes.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la PFA. El cotejo biométrico es realizado por especialistas del Departamento Interpol de la fuerza federal de seguridad después de un pedido que llegó desde Paraguay.

Investigan si un niño que vive en Paraguay es Loan Peña

“Interpol Paraguay envió un pedido de colaboración. Nos reenviaron una grabación de la entrevista porque sostienen que el niño tiene características fisionómicas similares a Loan. No aclararon si el chico está ubicado. Los cotejos biométricos ya comenzaron a hacerse”, dijeron las fuentes consultadas.

Por el momento se trata de una “cooperación policial” por medio de los canales oficiales de Interpol. No hubo un pedido judicial al respecto, pero desde la PFA le dieron aviso a las autoridades judiciales argentinas que llevan adelante la investigación por la desaparición de Loan.

En la Argentina, hace dos meses se desarrolla un juicio donde se juzga a los sospechosos de haber participado en la desaparición y sustracción de Loan.

La única certeza que existe en más de dos años de búsqueda indica que el rastro del niño se perdió en el sendero que comunica la casa de Catalina, la abuela de Loan, y el árbol de naranjas al que el pequeño fue con otros menores y un grupo de familiares.

Dicha certeza se fundó, por ejemplo, en la declaración de la sargento de la sección K9 de la policía de correntina, quien, el 14 de junio de 2024 trabajó en la zona con el perro rastreador Kira.

“Yo presenté la huella de olor en el lugar donde desapareció el niño y no pudimos salir del lugar”, expresó la sargento.

Otro guía de perros rastreadores coincidió con el testimonio de su colega: “La zona cero comprendía tanto la casa de la abuela Catalina, como el árbol de naranjas, separados por unos 500 metros aproximadamente. El 14 de junio ingresé en el área de búsqueda con el primer binomio. El perro marcó interés en la zona del monte, pero en ningún momento tomó trayectoria de seguimiento. En la casa de la abuela marcó interés, pero no en un punto específico. El perro tomó interés en la zona del árbol y nunca salió de ahí”.

Laudelina Peña, tía de Loan, una de las personas sentadas en el banquillo de los acusados Joaquín Meabe - LA NACION

María Victoria Caillava, su pareja, el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez; Laudelina Peña, tía de Loan, su pareja, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Carmen Millapi, su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez y el comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, son los siete principales acusados por la supuesta sustracción del niño, de 5 años.

Todos excepto, Millapi, llegaron al juicio oral detenidos. La Justicia Federal les imputó el delito de sustracción de menores que, según el artículo 146 del Código Penal, “será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 15 años, al que sustrajere a un menor, de 10 años, del cuidado de sus padres, tutor o persona encargada del niño y el que lo retuviere u ocultare”.