Condenado a 9 años y medio de cárcel por un incidente que empezó con un piedrazo a un auto y terminó con dos muertos

Una secuencia que comenzó con un piedrazo contra un automóvil terminó con dos personas muertas. Más de un año después del episodio ocurrido en Parque Chacabuco, la Justicia condenó a 9 años y 6 meses de prisión a uno de los hombres que participó de la agresión que derivó en la muerte de Leonardo Daniel Camarena y, de manera indirecta, en el fallecimiento de una mujer que esperaba un colectivo.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3, que encontró a Matías Nahuel Pérez, de 28 años, responsable del delito de homicidio simple. Los jueces Gustavo Jorge Rofrano y Julio César Báez votaron por la condena, mientras que Pablo Valle lo hizo en disidencia.

El hecho ocurrió el 11 de abril de 2025 a las 7.15, Camarena circulaba junto a su pareja en un Ford Fiesta por la avenida Castañares. Al llegar al cruce con Carabobo, el vehículo recibió el impacto de una piedra.

Leonardo Camarena tenía 43 años cuando recibió la puñalada mortal Redes sociales

Molesto por la agresión, el conductor cambió su recorrido y tomó la calle Corea. Allí bajó del auto para increpar a dos hombres que se encontraban en el lugar: Pérez y otro individuo que nunca pudo ser identificado y permanece prófugo.

A continuación se dio una violenta pelea callejera. De acuerdo a la reconstrucción realizada durante el juicio, Pérez tomó a Camarena por la espalda mientras el otro agresor lo atacaba. En medio de esa secuencia, la víctima recibió una puñalada en el tórax.

Gravemente herido, Camarena pudo regresar a su vehículo e intentó alejarse del lugar. Sin embargo, recorrió apenas unas cuadras por la avenida Cobo antes de desvanecerse al volante.

Fue apuñalado y cuando huía se desvaneció y atropelló a una mujer

Fuera de control, el auto embistió a una mujer que esperaba el colectivo de la línea 133 y terminó incrustado contra una panadería ubicada en la esquina de Cobo y Puán.

La mujer atropellada murió poco después como consecuencia de las lesiones sufridas. Camarena también falleció a raíz de la herida de arma blanca recibida durante la agresión.

Matías Nahuel Pérez fue apresado apenas media hora después del hecho; recibió 9 años y medio de prisión como condena Prensa Policía de la Ciudad

Según consignó el Ministerio Público en su sitio web www.fiscales.gob.ar, la investigación avanzó rápidamente gracias a las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano. Apenas media hora después del ataque, personal policial localizó y detuvo a Pérez dentro del Barrio Rivadavia, a unas cinco cuadras del lugar de los hechos.

Durante el juicio, la Fiscalía General N°3 ante los Tribunales Orales, representada por el auxiliar fiscal Jorge Recalde, sostuvo que Pérez no había intentado separar a los involucrados, sino que participó activamente de la agresión.

La esquina en donde el Ford Fiesta sin control atropelló y mató a una mujer que esperaba el colectivo Captura de pantalla

Uno de los elementos centrales fue el testimonio de la pareja de Camarena, quien presenció toda la secuencia y relató que el acusado sujetó e inmovilizó a la víctima mientras era atacada.

A ello se sumaron registros de cámaras de seguridad y un peritaje genético que detectó sangre de Camarena en una campera utilizada por el imputado.

Castañares y Carabobo, la esquina en donde Camarena recibió el ataque y la puñalada mortal. Captura de pantalla

Para el tribunal, Pérez actuó de manera coordinada con el agresor que portaba el cuchillo y sabía perfectamente cuáles podían ser las consecuencias de inmovilizar a una persona mientras era atacada con un arma blanca.

Por ese motivo fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión. Además, se ordenó incorporar su perfil genético al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.

Mientras tanto, el hombre que asestó la puñalada mortal continúa prófugo y sigue siendo buscado por la Justicia.