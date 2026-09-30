Condenaron a seis meses de prisión a un hombre por hacer exhibiciones obscenas delante de niños en la Plaza San Martín

Un grupo de padres y madres que acompañaba el último viernes a sus hijos en el patio de juegos de la plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, detectó que un hombre hacía gestos obscenos mientras observaba a los menores. El sospechoso fue detenido y, tras un juicio abreviado, fue condenado a seis meses de prisión efectiva.

El hecho tuvo lugar durante la tarde del 25 de septiembre en las inmediaciones del Monumento-Fuente al Primer Cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, a pocos metros del sector de juegos. Cuando los adultos se dieron cuenta de lo que hacía el desconocido, dieron alerta a las autoridades con un llamado al 911. Cuando llegaron los efectivos de la Policía de la Ciudad, el sospechoso intentó escapar, pero fue aprehendido.

Tras la intervención de la Unidad de Flagrancia Este, a instancias de la auxiliar fiscal Agustina Carelli, se dispuso su detención y se recolectaron testimonios sobre lo ocurrido en una causa en la que el hombre fue imputado por el delito de exhibiciones obscenas agravadas, previsto en el artículo 129, segundo párrafo, del Código Penal.

Como parte de la investigación, la fiscalía solicitó la prisión preventiva y, mediante un juicio abreviado, las partes acordaron una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. El juez Gonzalo Rúa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas n.º 6, homologó el acuerdo 72 horas después del hecho y declaró reincidente al condenado, debido a que contaba con tres sentencias previas, según pudo saber LA NACION.

Los antecedentes corresponden a una condena por tentativa de robo en la provincia de Chaco, otra por el mismo delito en Santa Fe y una tercera por hurto en grado de tentativa dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n.º 14 de la Capital Federal.

Un jugador de fútbol detenido por hacer gestos racistas contra un rival brasileño

Un futbolista mendocino pasó una noche detenido en una comisaría de esa provincia acusado de haber hecho un gesto racista contra un colega de nacionalidad brasileña durante un Torneo Regional Federal Amateur. Si bien el árbitro no sancionó el hecho durante el partido, un fiscal actuó de oficio y ordenó su arresto.

Escándalo en el fútbol de ascenso: un jugador fue detenido luego de hacer gestos racistas contra un contrincante

El caso tuvo lugar el último domingo, en el campeonato anteriormente conocido como Federal B, en un encuentro de la quinta fecha entre Montecaseros y Atlético Palmira. Tras una falta y un cruce verbal, el atacante de Palmira Facundo Reveco, de 26 años, llevó las manos a los costados de su cuerpo, imitando los movimientos de un simio, en dirección al lateral brasileño Erick Pontes.