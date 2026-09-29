Explosión en una planta de biodiesel en Puerto San Martín: dos muertos y cuatro heridos graves

Un tanque de metanol explotó este martes poco después de las 15 en la planta de Albardón Bio, en Puerto General San Martín, y dejó al menos dos trabajadores muertos y cuatro heridos de gravedad que fueron trasladados al hospital de Emergencias de Rosario.

Cinco personas estaban trabajando sobre el tanque que contenía metanol en el momento de la explosión. Pasadas las 15, el estallido sacudió el predio de avenida América y Vucetich, en Puerto General San Martín, a unos 30 kilómetros de Rosario, y provocó un incendio de grandes proporciones.

La empresa confirmó el fallecimiento e informó que el hecho ocurrió durante tareas de mantenimiento realizadas por un contratista. Desde la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) expresaron sus condolencias y pidieron prudencia hasta que se esclarezca la mecánica del accidente.

Según el reporte de Bomberos Zapadores de San Lorenzo, en ese momento se estaba descargando un camión que transportaba un tanque con metanol.

Cinco personas estaban trabajando sobre el tanque que contenía metanil en el momento de la explosión

Además de los dos operarios fallecidos, cuatro trabajadores fueron rescatados con heridas graves. y otro seguía desaparecido. Se evacuó un radio de 200 metros. Uno de los heridos tiene quemaduras en cerca del 60% del cuerpo y compromiso de las vías respiratorias.

Un helicóptero sanitario lo trasladó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario. La onda expansiva derrumbó estructuras dentro de la planta, y los rescatistas buscaban entre los escombros por temor a que hubiera más operarios atrapados.

Los Bomberos Zapadores de San Lorenzo informaron que explotó un tanque con metanol. Por la magnitud del incendio, a las 15.35 llegaron refuerzos del Cuartel Central de Rosario. Las llamas no se pueden apagar con agua común, por lo que se usan espumas especiales para fuegos de alcoholes. El Ministerio Público de la Acusación y peritos bomberiles investigan las causas.

La razón social de la firma es Establecimiento El Albardón S.A. Produce biodiésel a partir de aceite usado, tanto para el mercado interno como para exportación, y tiene oficinas en la Torre de la Bolsa de Comercio de Rosario. La planta está en la zona de Punta Quebracho, junto a la termoeléctrica de Puerto General San Martín.

En 2022, su titular, Federico Pucciarello, anunció una inversión de 15 millones de dólares para sumar un nuevo módulo de esterificados de aceites y grasas y duplicar la capacidad de producción. Durante la pandemia, la empresa había exportado cerca de 15.000 toneladas de esterificados.

El metanol es el alcohol que se usa para transformar aceites en biodiésel. Es muy peligroso por varias razones. Se inflama desde los 11 °C, y sus vapores mezclados con el aire son inflamables en concentraciones de entre 6% y 36%. Por eso, un día templado de septiembre alcanza para que el espacio vacío de un tanque tenga una atmósfera explosiva. Además, el vapor es más pesado que el aire, así que se acumula cerca del suelo y en zonas bajas.

El estallido sacudió el predio de avenida América y Vucetich, en Puerto general San Martín, a unos 30 kilómetros de Rosario, y provocó un incendio de grandes proporciones

Hay otro riesgo para quienes están cerca: el metanol puede arder sin una llama visible, y a plena luz del día el personal puede estar dentro del fuego sin notarlo. Por eso se usan cámaras térmicas. MethanexSL24

Los peritos deberán establecer qué hacían los cinco operarios sobre el tanque, si había trabajos con calor o soldadura, cómo estaban la puesta a tierra y los venteos, y si se cumplían los protocolos de descarga.

Con la colaboración de Belkis Martínez