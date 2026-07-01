Condenaron a siete jóvenes por violar en grupo a una adolescente, pero seguirán en libertad

A casi ocho años del ataque, la Justicia de Bahía Blanca condenó a siete jóvenes a siete años de prisión por haber participado de la violación grupal de una adolescente de 17 años durante una fiesta de cumpleaños realizada en una quinta de la localidad de Médanos, en el sur bonaerense.

Pero a pesar del veredicto condenatorio, los imputados continuarán en libertad hasta que la sentencia quede firme, una decisión que provocó críticas por parte de la fiscalía y volvió a poner el foco sobre los tiempos y la mirada sin perspectiva de género de la Justicia en este tipo de delitos.

El fallo fue dictado por el juez Hugo Adrián De Rosa, del Tribunal en lo Criminal N°1, quien encontró a Alan Kevin Ábalos, Franco Fabián Apis, Erik Dalla Riva, Kevin Dalla Riva, Fernando Herrera, Alexis Gaspar Roa y Enzo Gustavo Torres penalmente responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal.

Juez Hugo Adrián De Rosa

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, durante la audiencia de lectura de sentencia el magistrado sostuvo que todos los imputados actuaron bajo la figura de la coautoría funcional, pues cada uno realizó un aporte indispensable para concretar el ataque, aun cuando no todos hubieran ejecutado materialmente la agresión.

La fiscalía había solicitado una condena de 10 años de prisión, mientras que la querella reclamaba 12 años de cárcel. Las defensas, por su parte, insistieron con solicitar la absolución de todos los acusados.

Según se dio por acreditado durante el juicio, los hechos ocurrieron en noviembre de 2017, cuando la adolescente asistió junto con una amiga a una fiesta de cumpleaños realizada en una quinta ubicada sobre la Ruta Nacional 22, en el partido de Villarino. De acuerdo con la acusación, durante la reunión los jóvenes organizaron un supuesto juego de cartas con “prendas” que terminó siendo una maniobra para aislarla del resto de los invitados.

El grupo de amigos condenados por violar en grupo a una adolescente en 2017

La investigación determinó que, luego de hacerla ingresar en un estanque como parte del juego, le ocultaron la ropa y aprovecharon la situación para conducirla hasta una habitación de la quinta. Allí, según concluyó el tribunal, fue encerrada, rodeada por varios de los acusados y sometida sexualmente mientras el resto colaboraba para impedir que pudiera escapar o recibir ayuda.

La secuencia se interrumpió cuando la amiga de la víctima golpeó insistentemente la puerta y advirtió que llamaría a la policía. Ese testimonio fue considerado una de las pruebas centrales del juicio y se complementó con la declaración de la víctima y con las pericias psicológicas incorporadas al expediente, que acreditaron secuelas compatibles con un cuadro de estrés postraumático.

La causa presentó una dificultad adicional porque la denuncia fue radicada en 2020, tres años después del hecho. El avance de la investigación también estuvo condicionado por la pandemia y por un conflicto de competencia entre fiscalías que recién se resolvió en 2023.

Fiscal Marcelo Romero Jardín

Uno de los aspectos más relevantes del fallo fue la utilización de la figura de la coautoría funcional, habitual en investigaciones por robos organizados o delitos complejos, pero excepcional en procesos por delitos sexuales.

En diálogo con el medio digital La Brújula 24, el fiscal Marcelo Romero Jardín sostuvo que ese criterio permitió responsabilizar a todos los integrantes del grupo que hicieron posible el abuso, independientemente del rol material que hubiese desempeñado cada uno.

Tras conocerse la sentencia, la fiscalía solicitó la detención inmediata de los siete condenados. Sin embargo, el juez rechazó el pedido y resolvió mantener las medidas cautelares vigentes hasta que el fallo quede firme luego de la instancia de apelación. “Es inédito”, cuestionó Romero Jardín.

La investigación, además, aún no está concluida. Otros tres imputados, que eran menores de edad cuando ocurrió el hecho, serán juzgados por el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en un debate previsto para agosto.