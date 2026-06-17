Condenaron a una banda que vendía drogas sintéticas desde una casa de Villa Luro

Más de cuatro litros de ketamina líquida, pastillas de éxtasis, dosis de LSD, MDMA, marihuana, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes fueron secuestrados al término de una investigación que permitió desarticular un punto de venta de drogas sintéticas en el barrio porteño de Villa Luro.

La causa concluyó con la condena de tres integrantes de la organización. El principal acusado recibió una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que otros dos imputados fueron condenados a tres años de prisión en suspenso.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la presunta actividad de comercialización de drogas en una vivienda situada en Basualdo al 300.

A partir de esa información, la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (Ufeide) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de la fiscal Cecilia Amil Martín, llevó adelante la instrucción. Así, los investigadores desplegaron una serie de tareas de inteligencia y vigilancia para determinar si desde el lugar señalado operaba una red dedicada a la venta de estupefacientes.

Las primeras averiguaciones permitieron reunir indicios suficientes para solicitar una orden de allanamiento. Durante ese procedimiento fueron halladas 109 pastillas de éxtasis con el logo de la red social Facebook, dosis de ketamina, comprimidos identificados con la inscripción “Nikzon” y una suma de dinero en efectivo cuya procedencia quedó bajo investigación.

Parte de la droga sintética secuestrada durante el procedimiento judicial que terminó con tres sujetos condenados Prensa Ministerio Público Fiscal

Lejos de cerrar el caso, aquel hallazgo abrió una nueva línea investigativa. Los investigadores profundizaron las tareas de seguimiento y análisis para reconstruir el funcionamiento de la organización y determinar quiénes integraban la estructura dedicada a la distribución de drogas sintéticas.

Según se estableció, el domicilio de Villa Luro funcionaba como el principal centro de operaciones, desde donde se coordinaba la comercialización de diversas sustancias.

A partir de esa hipótesis, los investigadores realizaron nuevas tareas de campo que permitieron identificar otros inmuebles vinculados a la maniobra.

Con las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó una serie de allanamientos simultáneos en los barrios de Villa Luro y Caballito que derivaron en el secuestro de más de cuatro litros de ketamina líquida, una de las drogas sintéticas de mayor circulación en ámbitos nocturnos y fiestas electrónicas.

Además, se incautaron 35 pastillas de diseño, dosis de MDMA, LSD, cogollos de marihuana, balanzas de precisión, elementos utilizados para el corte y acondicionamiento de sustancias, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los investigadores consideraron que el volumen de droga decomisado, sumado a los elementos hallados en los domicilios, evidenciaba una actividad organizada y sostenida de comercialización.

A partir de los resultados de los allanamientos, los sospechosos fueron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Para dos de ellos se dispuso la prisión preventiva mientras avanzaba el proceso judicial.

Finalmente, en el juicio, el principal acusado fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por los delitos de suministro y comercialización de estupefacientes. Los otros dos integrantes de la organización recibieron penas de tres años de prisión en suspenso.

Las condenas fueron impuestas por un tribunal colegiado integrado por los titulares de los juzgados en lo Penal, Contravencional y de Faltas 10, 11 y 20, Pablo Casas, Julio Rebequi y Ricardo Félix Baldomar, respectivamente.

Además, el tribunal ordenó el decomiso de toda la droga, el dinero y los elementos secuestrados durante los procedimientos, al considerar acreditado que formaban parte de la actividad ilícita investigada.