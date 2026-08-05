Un tripulante de un buque tuvo una emergencia cardíaca en altamar y lo rescataron de urgencia con un helicóptero

Un tripulante de 54 años fue rescatado de urgencia por la Prefectura Naval Argentina (PNA) tras sufrir una presunta emergencia cardíaca mientras navegaba a bordo de un buque pesquero a casi 200 kilómetros de la costa bonaerense.

El hombre fue aeroevacuado durante un operativo que incluyó el despliegue de un avión y un helicóptero de la citada fuerza federal de seguridad para trasladarlo a un centro de salud.

El procedimiento se hizo cuando el pesquero argentino Miss Tade navegaba a unas 105 millas náuticas (194 kilómetros) de Bahía Blanca. En ese momento, el capitán de la embarcación se comunicó con la “autoridad arítima nacional” para informar que uno de los tripulantes presentaba un intenso dolor en el pecho que se irradiaba hacia el brazo izquierdo, un cuadro compatible con una afección cardíaca.

Ante la situación, especialistas del servicio médico de la PNA realizaron una radioconsulta con la tripulación y determinaron que el paciente presentaba “síntomas compatibles con dolor precordial” que podían derivar en un infarto, por lo que recomendaron una aeroevacuación inmediata para garantizar una atención médica especializada en el menor tiempo posible.

Sufrió un problema cardíaco y lo rescataron en altamar

Con ese diagnóstico, se puso en marcha un operativo de emergencia. Desde la ciudad de Viedma despegó un avión de la Prefectura, mientras que desde Mar del Plata partió un helicóptero con personal especialmente entrenado para este tipo de rescates en altamar.

Una vez localizado el pesquero, la tripulación del helicóptero ejecutó una compleja maniobra de aproximación sobre la embarcación. Mediante el uso de una canasta sanitaria, el hombre fue izado desde la cubierta y subido a la aeronave para iniciar el traslado hacia tierra firme.

Al arribar a la costa, una ambulancia ya esperaba al paciente para derivarlo de inmediato a un centro asistencial, donde continuó con la atención médica correspondiente.

Cómo es el protocolo

Cuando alguien requiere la intervención de un médico en altamar, el capitán del navío se conecta por radio con la prefectura que esté más cerca de donde esa embarcación está.

En ese mismo instante se pone en contacto con un médico de la Prefectura, que es la persona que toma nota de los síntomas y evalúa si puede indicar alguna medicación o si se requiere una aeroevacuación de urgencia, como ocurrió en este caso en el que el tripulante presentaba fracturas.

En ese momento comienza la coordinación desde la Dirección de Tráfico Marítimo Fluvial y Lacustre, de la que depende el servicio de aviación de Prefectura.

Ellos definen el envío de un helicóptero para hacer la aeroevacuación. Coordinan con el capitán de la nave en cuestión para conocer la ubicación del buque y se envía el helicóptero desde la estación aérea de Comodoro Rivadavia o desde Mar del Plata, según dónde esté localizado el barco.

En el helicóptero van nadadores de rescate; la aeronave se posiciona sobre el buque, baja una canasta sanitaria con los nadadores de rescate, ubican a la persona que está en emergencia dentro de esa canasta, la izan y una vez que está a bordo del helicóptero se le hacen las primeras atenciones médicas, ya que cuando se hacen aeroevacuaciones también viaja un médico.

Al mismo tiempo se va coordinando con el aeropuerto más cercano al que el helicóptero tiene que llegar, de forma que cuando aterrice ya lo esté esperando una ambulancia para el traslado al centro asistencial más cercano o a uno específico, en función de la atención que requiera el paciente.