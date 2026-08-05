Un policía de la Ciudad fue asesinado durante un intento de robo en Merlo: recibió dos disparos en el pecho

Un oficial de la Policía de la Ciudad fue asesinado este martes por la tarde durante un intento de robo en el partido de Merlo, provincia de Buenos Aires. La víctima, identificada como Ariel José Luis Martínez, tenía 32 años y se encontraba de franco cuando dos delincuentes armados intentaron quitarle su moto y le dispararon.

El episodio ocurrió alrededor de las 19.30, en la intersección de Helvecia y la ruta provincial 21. Martínez, que estaba vestido de civil, estaba con su pareja cuando fue interceptado por los asaltantes, según informó el canal Crónica desde el lugar.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas, el policía dio la voz de alto y trató de defenderse, lo que derivó en un intercambio de disparos. Durante el enfrentamiento recibió dos balazos en el pecho y murió en el lugar.

En el breve intercambio, Martínez habría intentado resguardar la integridad física de su pareja. El oficial mayor prestaba servicio en la Comisaría 15 A, ubicada en la zona porteña de Chacarita.

Ariel José Luis Martínez, de 32 años, prestaba servicio en la comisaría 15 A Crónica

Los investigadores creen que los agresores podrían ser un mayor y un menor de edad. El primero habría participado del enfrentamiento armado con Martínez, mientras que el segundo aguardaba a bordo de otra moto, de menor cilindrada. Además, se investiga si ambos venían de cometer otros delitos antes del crimen.

Según la información difundida durante la noche de este martes, los dos delincuentes llevaban armas de grueso calibre. Cerca de las 22, la Policía Científica permanecía en la zona para completar los peritajes pertinentes.

"Asesinos de mierda", escribió Jorge Macri en su cuenta de X X Jorge Macri

Peritos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires trabajaron durante la noche en la escena para recolectar pruebas que permitan identificar y localizar a los responsables. Los gabinetes criminológicos de todas las comisarías cercanas también participaron del operativo de búsqueda.

Horas después del asesinato, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, publicó un mensaje en X en el que apuntó contra los responsables y cuestionó al sistema judicial. “Asesinos de mierda. Los vamos a agarrar. Y esperemos que esta vez no los dejen en libertad”, escribió.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y camaradas", señalaron desde la Policía de la Ciudad X PoliciaCiudadBA

Macri sostuvo que no se puede “seguir aceptando un garantismo asesino que solo cuida a los delincuentes” y aseguró que su administración defenderá a la Ciudad y a quienes “arriesgan su vida por ella”.

“Un abrazo a su familia, que también es nuestra, y a todos sus colegas. Gloria eterna al Oficial Mayor Ariel José Luis Martínez. Gloria eterna a nuestros héroes”, concluyó.

Minutos antes, la Policía de la Ciudad había expresado sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del agente. “Reconocemos con respeto su dedicación y servicio en favor de la comunidad y esperamos que la Justicia actúe rápidamente. Que descanse en paz”, señaló en un comunicado.