Condenaron a una hincha de Newell’s por amenazar a la familia de Di María para que “Fideo” no regresara al país para jugar en su clásico rival

Una mujer fue condenada por las amenazas a la familia de Ángel Di María previas al regreso del exdelantero de la selección argentina al país para terminar su carrera en el club que lo vio nacer: Rosario Central. Sara Gutiérrez reconoció su participación en un plan de una facción de la barra brava de Newell’s para frustrar la llegada del astro a su clásico rival.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) comunicó que en las últimas horas se condenó a Gutiérrez a la pena de 3 años y seis meses de prisión efectiva por ser coautora de los delitos de amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego y por ser anónimas, intimidación pública agravada y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

El hecho ocurrió la madrugada del 25 de marzo de 2024, en momentos en que cobraba fuerza la posibilidad de que se concretara la llegada a Rosario Central del campeón mundial en Qatar.

La investigación permitió dilucidar que los acusados se acercaron hasta el country Miraflores, en la ciudad de Funes, y dejaron una nota con una amenaza contra familiares del futbolista.

Como publicó oportunamente LA NACION, uno de los ideólogos del plan había sido Alejandro “Rengo” Ficcadenti, quien le había pedido a Sergio “Bebe” Di Vanni, también referente de una facción disidente de la barra leprosa, que contratara a un grupo de traficantes para atemorizar a Di María y así evitar su regreso a Central.

Según se explicó, “el objetivo final era presentar esta decisión como un logro para asumir el liderazgo de la barra brava de Newell’s con el apoyo de Ariel Máximo “Guille” Cantero, jefe de Los Monos”.

Con el registro de las cámaras de seguridad se pudo constatar que los implicados iban a bordo de un auto Renault Megane gris. Los acusados fueron detenidos días después y se pudo determinar que, para concretar las intimidaciones, cobraron $4 millones.

Dicha amenaza ocurrió en el denominado mes del terror en Rosario, donde varios trabajadores fueron asesinados por bandas narcos con el objetivo de infundir terror en los vecinos.