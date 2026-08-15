Un grupo de motochorros golpeó a una mujer para robarle un auto, se enfrentó con vecinos y huyó: hay dos detenidos

Una mujer sufrió un violento robo el pasado viernes en el barrio Villa Primera, en Mar del Plata. Un grupo de motochorros la interceptó mientras se encontraba en su auto y, tras pelear con los vecinos para que no activen la alarma vecinal, le robó el vehículo. Hay dos detenidos.

El hecho ocurrió a las 16.45, cuando la mujer de 60 años se encontraba junto a un compañero de trabajo en su Peugeot 308 blanco estacionado en la calle Brandsen, entre don Bosco y Francia. De repente, seis delincuentes aparecieron en la escena. Se transportaban en tres motos y tenían armas de fuego.

Los delincuentes se lanzaron sobre las puertas del vehículo y obligaron a los pasajeros a salir. Sin embargo, el hombre y la mujer pusieron resistencia e iniciaron un forcejeo con los agresores. La violencia escaló entre gritos y golpes mientras la escena llamaba la atención del barrio.

La calle donde ocurrió el robo Google Maps

En paralelo, los delincuentes restantes dieron vueltas alrededor de la cuadra para amenazar a los vecinos e impedir que se acerquen a la alarma vecinal y la activen. Entre gritos y bocinazos lograron desalentar a los presentes a que pidan ayuda.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando un auto paró en la escena del crimen y buscó retroceder para atropellar a los delincuentes. Sin éxito, el conductor bajo del vehículo para enfrentarlos. Uno de los agresores, de tan solo 15 años, cruzó al nuevo involucrado. “¿Qué hacés, hijo de pu...?“, le gritó. Sin embargo, se alejó con su moto para evitar el enfrentamiento.

Poco después de la secuencia los agresores que se encontraba en el Peugeot 308 ganaron en el forcejeo con las víctimas, que debieron descender del vehículo y entregarlo. La mujer fue agarrada entre dos delincuentes, que la tiraron a la vereda, mientras que su compañero de trabajo fue golpeado con el arma en la cabeza y cayó al piso.

Un grupo de motochorros golpeó a una mujer para robarle un auto, se enfrentó con vecinos y huyó

El grupo de motochorros escapó con el auto y las motos. La mujer se sentó en la vereda a llorar tras lo ocurrido. Fue entonces que varios vecinos previamente atemorizados se acercaron a consolarla.

Tras ello, patrullas de la Policía de Mar del Plata llegaron a la escena junto con personal médico del SAME. Corroboraron que el hombre sufrió un traumatismo de cráneo.

Efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación y del Comando de Patrullas Sur iniciaron la búsqueda de los delincuentes y el vehículo secuestrado. El auto fue encontrado este sábado en la calle 238, entre Magallanes y Ayolas, donde los delincuentes lo abandonaron e intentaron escapar a pie por un descampado, detalló el medio local 0223. El Peugeot 308 no tenía las patentes colocadas.

Efectivos detuvieron a un joven de 15 años y otro de 19 por el delito, mientras que un tercero se dio a la fuga. El menor de edad fue trasladado a un centro especializado de atención en Batán, mientras que el mayor quedó a disposición de la UFI de Flagrancia y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.