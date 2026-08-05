Condenaron en Salta a un expolicía que definía quién transportaba la cocaína con el “Piedra, papel o tijera”

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a siete años de prisión a un expolicía que integraba una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes.

El ex efectivo, identificado como Edgar Nicolás Aquino, de 35 años, fue hallado coautor del traslado de casi 20 kilos de cocaína descubiertos en el tanque de nafta de un auto durante un control de Gendarmería en marzo de 2025, se informó oficialmente este miércoles.

El caso llamó la atención de la Justicia de por el insólito método de toma de decisiones de la banda: de acuerdo con las comunicaciones telefónicas incorporadas al expediente, los miembros utilizaban el juego infantil de “Piedra, papel o tijera” para determinar cuál de los integrantes debía arriesgarse a conducir la carga por las rutas del norte del país.

Gendarmería Nacional incautó casi 20 kilos de cocaína ocultos en el tanque de nafta

El exefectivo fue encontrado coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes.

El modus operandis de la banda narco

La Justicia comprobó que Aquino tenía el dominio de la carga y vínculo directo con la planificación del transporte, aunque hubiera tratado de ponerse a resguardo al tomar distancia del estupefaciente.

Entre las evidencias que permitieron la condena figuraba el contenido de los mensajes extraídos de los celulares secuestrados a sus cómplices, Osmar Gabriel Rojas y Walter Ariel Caballero. Ambos ya habían recibido una pena de cinco años de prisión el 3 de septiembre de 2025 al ser señalados como los ejecutores materiales del traslado de los estupefacientes.

“Mañana hacemos ‘Piedra, papel o tijera’ para ver quién va por la 81 con cosas”, le dijo Aquino a Caballero durante la planificación del viaje.

Se comprobó que Aquino secundaba al auto que trasladaba la cocaína con un "coche puntero" y que ambos vehículos hicieron el mismo recorrido El Tribuno (Salta)

Aunque Aquino no conducía ni se encontraba en el Toyota Corolla interceptado a la altura de la localidad de Joaquín V. González, en el sur de la provincia, cumplió el rol de “coche puntero”, según la Justicia. Incluso se comprobó que ambos vehículos recorrieron el mismo itinerario, que incluyó las localidades de Pichanal, General Pizarro, Las Lajitas y Joaquín V. González.

Allí Gendarmería Nacional incautó 29 paquetes de cocaína ocultos dentro del tanque de combustible con un peso total de 19 kilos con 998 gramos y una capacidad de producción de 145.319 mil dosis, según detalló la Fiscalía.

Asimismo, detectaron que Aquino, al percibir la demora de sus cómplices, los llamó diez veces sin obtener respuesta, dado que se encontraban detenidos. También los tres se habían alojado en el hotel de Orán entre el 11 y el 14 de marzo de 2025, aunque en habitaciones diferentes.

Ciertos pagos efectuados por Aquino a los coimputados, informes de geolocalización de celulares y registros de otros viajes fueron las otras pruebas valoradas por el Tribunal.

El descargo del condenado

Durante el juicio, Aquino negó el hecho delictivo y expresó desconocimiento del transporte de la droga. Detalló que formó parte de la Policía de la provincia de Chaco, donde se recibió como técnico superior en Seguridad Pública, y admitió que fue separado de la fuerza tras una condena por abuso policial.

El exefectivo también contó que, tras su salida de la fuerza, se volcó a la actividad comercial en los rubros de peluquería, cosmética y electrodomésticos, contexto en el cual dijo haber conocido a Rojas y Caballero.

Según su versión, viajaba de manera ocasional a Salta para cruzar la frontera y abastecerse en Bolivia, y justificó el contacto con sus coimputados al asegurar que a veces les encargaba el traslado de mercadería lícita.