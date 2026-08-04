Encontraron a Micaela Albornoz en Brasil después de 40 días de búsqueda

Después de 40 días de incertidumbre, pistas dispersas por distintas provincias y una búsqueda que incluso alcanzó dimensión internacional, el caso de Micaela Albornoz tuvo un desenlace feliz, y a la vez completamente fortuito.

La mujer rosarina de 32 años, desaparecida desde el 24 de junio, se presentó por sus propios medios en el Consulado Argentino de Florianópolis para solicitar asistencia económica.

El hallazgo se produjo de manera completamente casual. Según informaron autoridades santafesinas, Albornoz llegó a la sede diplomática con la intención de conseguir ayuda para viajar hasta San Pablo. Sin embargo, el DNI que exhibió era el de una vecina de Rosario que desde hacía semanas era rastreado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

Esa irregularidad despertó las sospechas del personal consular, que decidió verificar su identidad mediante un cotejo de huellas dactilares. El resultado confirmó que se trataba de la mujer buscada desde hacía más de un mes.

A partir de ese momento, el consulado notificó a las autoridades argentinas y comenzó un operativo conjunto entre la Justicia, la Cancillería y funcionarios brasileños para garantizar la protección de la mujer y coordinar su regreso al país. Mientras tanto, permanece bajo resguardo en la representación diplomática.

La publicación de Virginia Coudannes, celebrando la aparición con vida de Micaela Albornoz

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, confirmó oficialmente el hallazgo. “Micaela Albornoz apareció en Florianópolis y la Provincia realiza gestiones para garantizar que se encuentra en buenas condiciones de salud”, escribió en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Y agregó: “Actualmente se encuentra en el Consulado Argentino en Florianópolis, donde llegó pidiendo ayuda para trasladarse a San Pablo. Allí presentó un DNI apócrifo, que era rastreado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, ya que pertenecía a una vecina de Rosario”

La noticia llegó durante la tarde del lunes a Rosario y puso fin a semanas de angustia para la familia. Claudia, la madre de Micaela, recibió la confirmación oficial pocas horas después de haber concurrido a la sede local de Gobernación para consultar por el avance de la investigación. La comunicación cambió por completo el panorama de una búsqueda que, según ella misma resumió, había sido “un infierno”.

Una de las imágenes de una cámara de seguridad en la ruta 34, cerca de Cañada Rosquín, en Santa Fe, durante la búsqueda de Micaela Albornoz

Su hermano Alejo pudo verla mediante una videollamada realizada desde el consulado. Según relató posteriormente, la mujer se encontraba tranquila y alimentándose, una imagen que llevó alivio a toda la familia mientras esperan que se concrete la repatriación.

La desaparición de Micaela movilizó durante más de un mes a fuerzas de seguridad y fiscales de distintas jurisdicciones.

La investigación permitió reconstruir un recorrido que atravesó varias provincias. Primero aparecieron indicios en Rosario. Más tarde surgieron movimientos en Córdoba, luego en Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero, hasta que las últimas pistas la ubicaban en Misiones.

En paralelo, los investigadores detectaron movimientos bancarios, registros de cámaras de seguridad y la compra de pasajes de colectivo utilizando un documento ajeno, elementos que permitieron seguir parcialmente sus desplazamientos.

Micaela Albornoz apareció casi de casualidad en Florianópolis

La complejidad del caso llevó a que la Justicia solicitara la emisión de una notificación amarilla de Interpol para ampliar la búsqueda fuera del país. Finalmente, el mismo documento utilizado para adquirir pasajes terminó siendo la pieza clave que permitió identificarla cuando llegó al consulado argentino en Brasil.

Aunque la aparición de Albornoz puso fin a la búsqueda, la investigación está lejos de concluir. Los investigadores ahora intentan reconstruir con precisión cómo fue su recorrido desde que salió de su vivienda, ubicada en el barrio Tablada de Rosario, hasta su llegada a Florianópolis. También buscan establecer cómo obtuvo el documento ajeno, quiénes pudieron asistirla durante el viaje y si actuó sola o contó con la colaboración de terceros.

Durante la búsqueda también se registraron llamados extorsivos dirigidos a la familia, se ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aportaran información sobre su paradero y llegaron a evaluarse distintas hipótesis, entre ellas la posibilidad de que hubiera sido captada por una red de trata de personas, una sospecha sostenida públicamente por sus familiares durante buena parte de la investigación.