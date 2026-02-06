Conducía por la ruta con un bebé al volante, lo interceptaron y agredió a los empleados de tránsito

Una situación de extrema imprudencia fue detectada en una ruta rumbo a la costa atlántica cuando personal de Tránsito advirtió las maniobras irregulares de una camioneta. Las alarmas se encendieron al acercarse al vehículo y constatar que el conductor manejaba con un bebé sentado sobre sus piernas, al volante.

Una vez que la camioneta se estacionó en la banquina, el hombre y su esposa —que viajaba como acompañante— reaccionaron de manera violenta y comenzaron a agredir al personal, lo que derivó en la intervención de efectivos policiales y la posterior aprehensión del conductor.

Según informaron desde el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que comanda Martín Marinucci, el hecho se registró sobre la Ruta Provincial N°56, a la altura de General Madariaga. Allí, los agentes de tránsito detectaron a un hombre que circulaba en una camioneta Mercedes Benz con un menor de edad sobre su falda.

Grave Imprudencia En Ruta 56 Conducía Con Una Menor En Brazos Y Agredió A Agentes De Seguridad Vial

Gran parte de la secuencia quedó registrada por las cámaras instaladas en los móviles de Seguridad Vial, utilizadas en el marco del Operativo de Sol a Sol, para fortalecer las tareas de fiscalización en rutas y autopistas bonaerenses. Las imágenes dan cuenta cómo el hombre y su esposa, que llevaba al bebé en brazos, empiezan a golpear la camioneta de Tránsito.

Pero la situación se agravó cuando el conductor volvió a subirse a la camioneta e intentó avanzar contra el vehículo de Seguridad Vial, lo que obligó a los controladores a encerrarse dentro del móvil y dar aviso urgente a la Policía.

Tras ello, personal de la Policía detuvo al conductor por resistencia a la autoridad, quedando a disposición de las actuaciones judiciales correspondientes.

Un hombre fue aprehendido por conducir con un bebé al volante

Otro antecedente

A principios del año pasado otro episodio que involucraba a un menor, de apenas 7 años, generó gran preocupación tras viralizarse un video donde podía observarse como su padre decidió ponerlo al volante y hacerlo recorrer varias cuadras por el conurbano bonaerense, mientras lo filmaba.

En concreto, el niño manejó por las calles del partido de José C. Paz y su padre no solo grabó el momento como si se tratara de un chiste, sino que lo subió a sus redes sociales donde compartió con orgullo la imprudencia vial. Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales y, de manera inmediata, generaron repudio entre los usuarios.

“Tranqui, el heredero de la muñeca de papi, porque de plata no tenés ni un peso”, bromeaba el padre del niño en el posteo que había subido a sus redes en aquella oportunidad.

En las imágenes se observaba al pequeño de espalda, con el torso desnudo, un short azul y sin el cinturón de seguridad, conduciendo a alta velocidad por una calle a oscuras y con la música alta. En el asiento del acompañante iba una mujer y detrás se encontraba su padre que filmaba la secuencia y le iba dando indicaciones.