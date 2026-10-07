Confirman la condena de un exjugador de Aldosivi que se convirtió en DJ y vendía éxtasis en fiestas electrónicas

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cuatro años y ocho meses de prisión para el exjugador de Aldosivi Alberto “Beto” Navarro, que se destacó en el elenco marplatense a fines de los 80 y principios de los 90, se reconvirtió en DJ y terminó sentenciado por vender drogas sintéticas en grupos cerrados de asistentes a fiestas electrónicas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisibles los recursos presentados por las defensas del “Beto” Navarro y de Esteban Eduardo “Tutti” Freiz, un jugador de póker que trabajaba como relacionista público en el entorno de las discotecas.

En marzo de 2024, el juez Gustavo Raúl Fissore, del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de Mar del Plata, firmó la sentencia de cuatro años y ocho meses para “DJ Betto” y de cuatro años y cuatro meses para “Tutti” Freiz por “comercio de estupefacientes”.

La droga y dinero que se le incautó al exjugador de Aldosivi

El exfutbolista del “Tiburón” marplatense tenía un arma sin justificación; por eso recibió una condena por “tenencia ilegal de arma de fuego”, lo que explica que su pena haya sido mayor que la de su socio en el delito.

Según la investigación, entre agosto de 2021 e inicios de 2022, Navarro comercializó estupefacientes en dosis destinadas al consumidor, principalmente éxtasis. Los vendía en su casa, bajo la modalidad de delivery, o en fiestas electrónicas. Fue interceptado por la policía en su auto, en el que llevaba 75 comprimidos de MDMA, 4,6 gramos de crystal meth (MDMA en estado puro) en forma de piedra distribuidos en cinco tubos acrílicos, tres bolsas tipo ziploc con ketamina en polvo de color violeta y 63 comprimidos de clefedrona. También tenía dinero y una balanza de precisión.

Según consta en la causa, más de 500 horas de escuchas telefónicas confirmaron la actividad de venta de drogas de DJ Betto y “Tutti” Freiz, que además de frecuentar el Casino Central de Mar del Plata y participar de importantes torneos de póker era cambista de moneda extranjera en el mercado negro y trader de criptomonedas.