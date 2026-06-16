Confirman que un hombre cerró en forma hermética su casa y abrió el gas para matar a sus dos hijos y suicidarse

SANTA FE.- No cesa la conmoción en General Lagos, una localidad cercana a Rosario, donde este lunes último se encontraron los cuerpos de un hombre de 46 años, identificado como Nicolás Colombo, y de sus hijos de 10 y 4 años.

Autoridades provinciales y judiciales confirmaron que la principal hipótesis apunta a que el hombre provocó de manera deliberada la muerte de sus hijos menores y, en el mismo momento, se quitó la vida.

De acuerdo con los informes preliminares a los que tuvo acceso LA NACION, el padre mató a sus hijos intoxicándolos con monóxido de carbono. Dejó una carta en la que se anticipaba el horror.

Los peritajes confirmaron que los menores y el adulto fallecieron por intoxicación con monóxido de carbono.

Para ello, el hombre acondicionó algunos artefactos de la vivienda para propagar el gas y cerró el ambiente herméticamente, hasta con papel cubriendo hendijas de ventanas y puertas.

“La causa de la muerte de estas tres personas fue intoxicación por monóxido de carbono”, explicó el fiscal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Franco Tassini, a cargo de la investigación.

El funcionario judicial comentó que el adulto-que tenía una restricción de acercamiento a su expareja y madre de los menores- dejó una carta en la que anticipó los detalles de la tragedia. El fiscal Tassini señaló que los tres cuerpos fueron encontrados cerca de las 11 de este lunes, en la vivienda del parricida, ubicada en la localidad de General Lagos, departamento Rosario, 192 kilómetros al sur de la capital provincial.

La tarea de la policía se desarrolló por orden judicial luego de una denuncia de la madre de los niños, quien alertó que desde el viernes no tenía noticias de sus hijos.

“Los menores yacían fallecidos producto de una intoxicación con monóxido de carbono, el cual había sido propagado de forma intencional y deliberada por su padre, quien había preparado una serie de artefactos y dispositivos para proliferar este gas tóxico en el ambiente. La casa, además, había sido cerrada de forma hermética para impedir que el monóxido saliera y lograr, justamente, la muerte por intoxicación y envenenamiento”, repasó el fiscal.

Tassini añadió que “el padre permaneció en el lugar durante todo este tiempo provocando, en consecuencia, que inhalara el mismo gas tóxico y falleciera junto con los niños”.

Ante una consulta, señaló que “en el lugar también se secuestró una nota redactada por el adulto, donde anunciaba y adelantaba lo que estaba a punto de hacer, que era atentar contra la vida de sus hijos y, acto seguido, suicidarse”.

Colombo, el padre de los menores, tenía una restricción de acercamiento a la madre de los niños por un hecho de violencia económica, simbólica y psicológica que ocurrió en noviembre de 2025 y que ella había denunciado en febrero de este año.

No obstante, el fiscal aclaró que no hay indicio de que esta medida judicial haya sido desobedecida y que Colombo no tenía ningún tipo de restricción o impedimento para ver a sus hijos ya que había un régimen de visitas pactadas con la madre, motivo por el cual ella los llevaba cada fin de semana.

LA CARTA

El fiscal también se refirió al contenido de la carta hallada en la vivienda. “Detallaba lo que estaba a punto de hacer, que era atentar contra la vida de sus hijos y, acto seguido, suicidarse”, aseguró.

Y agregó: “No hay constancia de violencia previa contra los chicos y sobre sus cuerpos tampoco hay indicios de violencia física. Los menores se quedaron adormecidos producto de este ambiente contaminado, hasta que fallecieron”.

En cuanto a los dispositivos que Colombo utilizó para cometer el crimen, el fiscal explicó que se trataba de “una serie de artefactos especialmente adaptados para que el material que hacía la combustión no generara llama y provocara que ese material incandescente consumiera oxígeno y propagara el monóxido de carbono. Todo esto ocurrió en un ambiente cerrado para impedir el ingreso de oxígeno y que quedara el ambiente envenenado”, resaltó.

“Todo indica que Colombo actuó solo, ya que la casa estaba cerrada por dentro y no hay indicios de que nadie haya ingresado ni se registró algún faltante de objetos”, remarcó el fiscal del MPA.

En tanto, el director de Investigación Criminal, Darío Chávez, explicó que se peritará la computadora secuestrada en la vivienda de Colombo “para determinar si buscó en internet cómo generar la intoxicación por monóxido de carbono. No vamos a descartar ninguna hipótesis o alternativa. Hoy todo demuestra que fue un doble homicidio calificado seguido de suicidio”, concluyó.

En forma paralela, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) continúan analizando registros de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios para descartar cualquier participación de terceros.