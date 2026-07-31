Tres hermanos detenidos: una pelea entre familias con bombas molotov y cuchillos terminó con un menor muerto y varios heridos

MENDOZA.- Una vez más, la violencia extrema en barrios vulnerables termina con la vida de un menor en esta provincia cuyana. Se trata del brutal crimen de Joshua Garay, un joven de 15 años que fue atacado, al igual que varios allegados y familiares, en una precaria vivienda. De hecho, otro de los presentes se encuentra en grave estado de salud. Por el caso, ya son tres las personas detenidas, identificadas como hermanos y vecinos, quienes habrían reaccionado con esa violencia a un robo sufrido algunos días atrás.

El salvaje episodio ocurrió durante la noche del jueves en La Favorita, uno de los barrios urbano marginales del oeste de la capital provincial. De acuerdo con fuentes de la investigación, el ensañamiento con los jóvenes fue de una crueldad inusitada, ya que el menor asesinado también habría sufrido quemaduras en diferentes partes del cuerpo. La indignación y el enojo desmedido estaría relacionado con la sustracción de herramientas y materiales de construcción, descartándose la hipótesis de un conflicto por la comercialización de estupefacientes.

El dramático hecho trae a la memoria lo ocurrido semanas atrás, previo a la final del Mundial, con el sangriento homicidio de otro menor, Gabriel Emanuel Cruz Jara, de 17 años, en la tranquila localidad montañosa de Polvaredas, por el que quedaron detenidos e imputados dos hermanos, mayores de edad, de apellido Piotto Díazc. Esa vez también una pelea entre familias lugareñas, por supuestos actos previos de vandalismo, acabó en tragedia. De hecho, el hermano de la víctima también recibió una decena de puñaladas y aún se recupera en el hospital.

Tras el homicidio registrado este jueves en la manzana 5 del barrio capitalino, la policía logró detener, en diversas zonas del Gran Mendoza, a tres hermanos mayores de 30 años de apellido Elizondo, vecinos del joven asesinado, por lo que en las próximas horas serán imputados por la Justicia provincial.

Según la pesquisa, el joven Garay se encontraba en una vivienda del barrio junto a varios conocidos, entre ellos, varios menores de edad como él, cuando fueron sorprendidos por los tres acusados, quienes tenían cuchillos y otros elementos cortantes, además de una bomba de fabricación casera.

Fue en ese momento que comenzaron a atacar a los presentes, asestándole varias puñaladas en la espalda al adolescente de 15 años, lo que le provocó el deceso en pocos minutos.

Otro menor, que se encontraba en el lugar, de 17 años, tuvo que recibir asistencia médica por presentar heridas cortantes en el brazo y el pecho. Asimismo, la violenta embestida reportó lesiones de gravedad en otras dos personas, mayores de edad, que se encontraban en el lugar. De hecho, una de estas personas se encuentra internada en el hospital Luis Lagomaggiore en estado crítico. En tanto, todos los heridos tenían antecedentes policiales o medidas pendientes con la Justicia.

El caso está bajo las órdenes de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien ordenó un allanamiento en la propiedad de la familia Elizondo, donde se secuestraron cuchillos, machetes e indumentaria con manchas hemáticas, además de un celular. Con estos elementos, que están bajo análisis oficial, se aguarda una inminente imputación de los hermanos, la cual sería bajo la calificación de homicidio simple.