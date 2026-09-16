Confirmaron la condena contra el exmarido de Julieta Prandi, pero redujeron la pena

La Sala V de la Cámara de Casación bonaerense confirmó la condena contra Claudio Contardi, sentenciado en agosto de 2025 por abuso sexual agravado y violencia de género contra su expareja, Julieta Prandi. En el mismo fallo, el máximo tribunal penal de la provincia redujo en seis meses la pena que deberá purgar: de 19 a 18 años y medio.

Los jueces Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño resolvieron así el recurso de apelación presentado por la defensa de Contardi, ejercida por el abogado Fernando Sicilia. Los magistrados decidieron “excluir la agravante relativa a la actitud asumida por el imputado con posterioridad al hecho y sus características”, por lo que redujeron la pena de 19 años, que había impuesto el Tribunal Oral en lo Criminal de Zárate-Campana, a 18 años y seis meses de prisión.

La exmodelo y conductora Julieta Prandi, abrazada con su madre tras el final del juicio contra su expareja Claudio Contardi Elias Pablo

Sicilia había planteado en la apelación una serie de irregularidades, en especial, relativas a los efectos de eventuales acciones y omisiones de la representación legal que Contardi tuvo antes de que aquel letrado se hiciera cargo de la defensa. En concreto, los camaristas de Casación dieron por probado que Contardi había aceptado ser juzgado por un tribunal técnico y no por un jurado popular, que conocía los hechos imputados, que pudo defenderse, y que no hubo afectación del principio de congruencia en el fallo de primera instancia.

También sostuvieron que el relato de Prandi fue correcto y estuvo respaldado por declaraciones de familiares, amistades, compañeros de trabajo y profesionales de la salud. En consecuencia, consideraron acreditado que existió un contexto sostenido de violencia psicológica, económica, física y sexual en la relación de pareja entre Prandi y Contardi.

Con todo lo expuesto, los jueces confirmaron la condena, la calificación legal y la detención de Contardi, pero redujeron en seis meses el monto original de la pena.