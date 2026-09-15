Conmoción en Mendoza: mataron de un balazo a un niño de 7 años durante un ataque a tiros contra una vivienda

Mataron a un niño de 7 años que quedó en medio de un ataque a tiros contra una vivienda del asentamiento Junín, en el departamento mendocino de Las Heras. El menor recibió un tiro durante la balacera, fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo en un vehículo particular y murió poco después, pese a los intentos de los médicos por estabilizarlo.

El episodio ocurrió el lunes por la noche y fue advertido inicialmente por vecinos. Pasadas las 21.15, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre varias detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada en el barrio Junín , en el Gran Mendoza.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, ya habían trasladado al niño al centro asistencial. Desde el Hospital Carrillo confirmaron el ingreso de un menor de siete años con una herida de arma de fuego. Según las primeras informaciones, el proyectil le provocó lesiones de extrema gravedad, entre ellas una herida en la zona de la arteria femoral. Pese a la atención recibida, el pequeño murió poco después.

Las primeras averiguaciones realizadas por la policía indican que un grupo de personas habría llegado hasta la vivienda y efectuado numerosos disparos. Uno de los proyectiles alcanzó al niño, que se encontraba dentro del domicilio.

Los presuntos autores escaparon inmediatamente después del ataque. Testigos aportaron una descripción del vehículo utilizado durante la fuga y señalaron que se trataba de un automóvil de color rojo.

Según consigna el medio local Mendoza Today, por el momento no fueron informadas las identidades de los sospechosos ni se produjeron detenciones.

Los investigadores trabajan ahora sobre las cámaras de seguridad instaladas en la zona con el objetivo de reconstruir el recorrido del vehículo y tratar de identificar a quienes participaron del ataque.

La investigación también intenta establecer si los disparos estaban dirigidos contra alguna persona que se encontraba en la vivienda o si se trató de un enfrentamiento entre grupos.

Entre las hipótesis que comenzaron a ser analizadas aparece la posibilidad de que el ataque esté relacionado con un conflicto previo y con disputas vinculadas al narcomenudeo. Sin embargo, esa línea todavía debe ser corroborada por los investigadores y no existe, por el momento, una confirmación oficial sobre el móvil del crimen.

Después de conocerse la muerte del niño, personal policial desplegó un operativo en el sector para preservar la escena y permitir el trabajo de Policía Científica. Los peritos comenzaron con el relevamiento del lugar y la búsqueda de evidencias que permitan determinar desde dónde fueron efectuados los disparos y cuántos proyectiles fueron utilizados.

También se esperan los testimonios de los vecinos que escucharon las detonaciones y de las personas que se encontraban dentro de la vivienda al momento del ataque.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 18, especializada en Homicidios.