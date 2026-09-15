Cómo le dio el resultado de alcoholemia a Gustavo Sofovich, luego de chocar una moto en Palermo

El productor televisivo Gustavo Sofovich protagonizó un choque este martes por la mañana en el barrio porteño de Palermo, y tras la colisión el personal policial que intervino le realizó un examen de alcoholemia.

Gustavo Sofovich chocó contra una moto en Salguero y Coronado Captura LN+

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Jerónimo Salguero y Martín Coronado, donde su automóvil, un Citroën DS4, impactó contra una motocicleta Royal Enfield en la cual circulaban dos personas.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 23 años, quien viajaba como acompañante en la motocicleta, sufrió politraumatismos. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a la joven en el lugar y efectuó su traslado hacia el Hospital Rivadavia para su atención médica. Por su parte, el conductor de la moto, también de 23 años, recibió asistencia en el sitio del accidente sin necesidad de traslado hospitalario. La fiscalía a cargo dispuso la apertura de una causa por lesiones contra el productor.

Tras el choque, el personal de la Policía de la Ciudad efectuó los controles de alcoholemia correspondientes a los conductores involucrados. Según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, el resultado para Sofovich y para el conductor del rodado menor dio negativo.

En cuanto a la dinámica del siniestro, Sofovich relató su versión de los hechos en diálogo con radio Mitre. Según el productor, el choque ocurrió mientras regresaba de una estación de servicio tras realizar una compra. “No tenía yogurt y me fui a la estación de servicio a comprar dos. Cuando estaba volviendo, iba por Salguero, una moto me pasa por Coronado y me trata de pasar por la derecha”, explicó el productor sobre el momento previo al impacto.

El mediático permaneció dentro de su vehículo durante la espera del personal policial. Ante las consultas sobre su permanencia en el rodado, aclaró: “Fue un accidente en la vía pública que tiene un proceso”. Asimismo, enfatizó que él mismo fue quien se comunicó con el 911 para reportar el hecho poco antes de las 6 de la mañana.

Gustavo Sofovich tuvo un siniestro vial esta mañana Ignacio Sanchez

Durante la espera, que se prolongó por más de una hora, el productor desmintió versiones que sugerían que él se hubiese atrincherado en su auto. Vestido con un conjunto deportivo negro y gorro de lana, el productor aguardó la llegada de los agentes para completar el procedimiento legal y realizar el test de alcoholemia.

En una entrevista con el canal LN+, Sofovich cuestionó la trascendencia mediática del evento. “Esto le puede pasar a cualquiera, pero todo esto es porque me llamo Sofovich. No pasó nada, esto es una locura”, manifestó al cumplirse casi tres horas desde el inicio del incidente.

El productor añadió que su demora en dar declaraciones públicas obedeció a las restricciones del fiscal interviniente, quien le solicitó permanecer en el lugar hasta concluir las pericias. Tras finalizar el procedimiento y certificar su estado de sobriedad, se retiró de la escena donde ocurrió el choque.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA