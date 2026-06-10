Confirmaron los sobreseimientos de cuatro exjugadores de Vélez denunciados por abuso sexual en Tucumán

La jueza Patricia del Valle Carugatti, integrante del Tribunal de Impugnación (TIP) de San Miguel de Tucumán, confirmó la sentencia de primera instancia que había sobreseído a Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín Bobadilla y Abiel Osorio, cuatro exfutbolistas de Vélez Sarsfield que habían sido denunciados por abuso sexual por una periodista tucumana.

“No hacer lugar al recurso de impugnación/apelación interpuesto por la parte querellante por medio de sus representantes legales y, en consecuencia, confirmar la sentencia del 30 de diciembre pasado emitida por el juez del Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital José Paz Almonacid”, sostuvo Carugatti en la resolución firmada ayer, a la que tuvo acceso LA NACION.

En el citado fallo, el juez Paz Almonacid había sostenido que “ el hecho investigado no se correspondía con un acto de violencia sexual, sino con una relación sexual consentida ”.

Al rechazar el recurso de impugnación, la magistrada sostuvo: “El juez fue más allá de la simple duda razonable y explicó que, en el sistema procesal penal, el sobreseimiento por atipicidad exige un estándar de convicción cualificado conocido como certeza negativa. Dijo que este estándar no debe confundirse con la duda razonable ni con una insuficiencia de pruebas transitoria, sino que se alcanza cuando se tiene la convicción razonada de que el hecho carece de sustento fáctico. Concluyó que no advirtió un escenario de incertidumbre o duda que debiera ser despejado en un juicio oral, sino un cuadro probatorio contundente que permitía descartar la ausencia de consentimiento alegada en la denuncia inicial de la querellante. Sobre el consentimiento, Paz Almonacid afirmó que la ausencia de consentimiento, como elemento típico decisivo del delito, debía acreditarse para sostener la acusación. Estableció como premisa jurídica que, en materia sexual, el consentimiento debe ser claro, libre y actual, y advirtió que este no puede ser analizado de forma aislada ni descontextualizada”.

Los futbolistas en una de las audiencias: oculto detrás de los oficiales el arquero Sosa; Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín La Gaceta de Tucumán

La causa se había iniciado el 6 de marzo de 2024, después de que una periodista deportiva, acompañada por su abogada, denunciara un ataque sexual en una habitación del hotel donde el plantel de Vélez se había alojado y concentrado antes de jugar un partido contra Atlético Tucumán.

Sostuvo que fue contactada por Sosa, que en ese momento era el arquero del equipo de Liniers, y relató que, por medio de un mensaje enviado por Instagram, el futbolista la invitó al hotel.

La periodista sostuvo que, poco después, comenzó a sentirse mal, “mareada” y que “se le apagaba la cabeza”, por lo que se recostó en una de las camas, “como adormecida”. Fue entonces, según afirmó, que “sin ningún consentimiento abusaron sexualmente” de ella.

En un primer momento, los cuatro deportistas fueron detenidos; después, mientras continuaba la investigación, fueron excarcelados bajo ciertas condiciones que debían cumplir mientras continuaba el proceso. Vélez rescindió sus contratos.

Finalmente, la causa nunca fue elevada a juicio y en diciembre pasado los futbolistas fueron sobreseídos en primera instancia.

“Lejos de esa conclusión, considero que el razonamiento realizado por el juez a quo aplica correctamente las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia común y la perspectiva de género para resolver como lo hizo, teniendo en cuenta las pautas fijadas por los tribunales supremos de la provincia y de la Nación. En ese sentido, el juez a quo partió del relato de la denunciante, analizó elementos probatorios producidos durante un año y nueve meses de investigación, analizó la estructura interna de ese relato en cuanto a la verosimilitud, credibilidad y persistencia. Luego realizó un análisis externo, es decir que a los dichos de la denunciante los confronta con otros elementos para darle credibilidad", sostuvo la jueza Carugatti en el fallo firmado ayer.

Sosa, de 39 años, es actualmente arquero de Juventud Las Piedras, equipo de la Primera División del torneo uruguayo; Cufré, de 29 años, es defensor del club Remo, de Brasil; el delantero Florentín está en Independiente Rivadavia, de Mendoza, y Osorio, en Defensa y Justicia, de Florencio Varela.