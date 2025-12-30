Este martes, la Justicia tucumana resolvió sobreseer a los cuatro exjugadores de Vélez acusados por abuso sexual de una periodista. El magistrado Augusto José Paz Almonacid dispuso que Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla fueran absueltos.

Así lo informó el diario local La Gaceta. Sosa, por su parte, subió un posteo a su cuenta de Instagram: “Desde el primer día confiamos en la Justicia. Guardamos un respetuoso silencio durante el proceso para que el fallo del magistrado sea el que aclare todos los dolorosos hechos. HOY HE SIDO SOBRESEÍDO con una contundente sentencia”.

El posteo de uno de los exjugadores de Vélez absuelto por la Justicia tucumana tras una denuncia por abuso sexual. @sebauruguayo1

La causa penal se había iniciado en marzo de 2024 cuando la mujer denunció que había sido convocada por el entonces arquero del club de Liniers, Sosa, a un hotel donde se alojaba la delegación tras un partido disputado en esa provincia. La joven narró que allí fue abusada por Osorio, Florentín y Cufré. Con el correr de los días, los cuatro futbolistas fueron imputados y, tras pasar un tiempo detenidos, recuperaron la libertad bajo ciertas condiciones.

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez en la causa por abuso sexual La Gaceta de Tucumán

En el fallo, el juez también desestimó el planteo de nulidad impulsado por la querella respecto de las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de personas del entorno de la denunciante. Para la defensa de los exjugadores, ese material resultó clave, agregó el diario local. Tras esta resolución, los representantes legales de la querella, Patricia Neme y Patricio Char, adelantaron que apelarán la decisión.

La denuncia que pesaba contra los deportistas

El 6 de marzo, la víctima se presentó con su abogada en una comisaría para denunciar que el sábado previo estaba en la cancha de Atlético de Tucumán porque el equipo local se enfrentaba a Vélez por una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol cuando fue contactada por primera vez por el portero Sosa.

La Justicia le prohibió salir del país a los cuatro jugadores de Vélez investigados por abuso sexual captura de X

La joven relató que más tarde, alrededor de las 22, el arquero la invitó a través de un mensaje en su red social de Instagram a acercarse al Hotel Hilton, ubicado en la calle Piedras y Miguel Lillo. Allí se hospedaba el plantel profesional de fútbol.

Cuando la joven llegó a la habitación 407 pasadas las 0.30 del domingo, dijo que no solo se encontró con el arquero uruguayo sino que había otros tres futbolistas –Cufré y Florentín Bobadilla, de entonces 27 años, y Osorio, de 21–, con quienes compartió bebidas alcohólicas. Después de algunos tragos, la denunciante aseguró que comenzó a sentirse mal, “muy mareada”, y que “se le apagaba la cabeza”, por lo que se recostó en una de las camas, “como adormecida”.

Fue entonces que “sin ningún consentimiento abusaron sexualmente” de ella, según consta en el texto de la primera denuncia que hizo la chica en sede policial ante la División de Delitos contra las Personas de la Policía de Tucumán.