Nelson Castro volvió a deslumbrar en su faceta de director de orquesta

Otra vez, Nelson Castro volvió a sorprender en su faceta de artista: luego de su debut como director de orquesta en septiembre pasado en Rosario, el médico y periodista tomó de nuevo la batuta este fin de semana y se puso al frente de la Orquesta Sinfónica Juvenil Alberto Ginastera de Chascomús. Durante toda la presentación, el célebre conductor de radio y televisión se mostró tan concentrado como feliz por tener la oportunidad de compartir su pasión con el público.

El conductor de TN deslumbró junto al grupo de adolescentes -que lo siguió con entusiasmo y admiración- con un repertorio que incluyó el Cuarto Movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven. La presentación se coronó con una ovación para los integrantes de la orquesta y para el director, quien devolvió el gesto agradecido.

Nelson Castro tuvo su segunda experiencia como director de orquesta Gentileza SOIJAr

“El trabajo que se hace aquí es un trabajo que tiene una doble virtud: la inclusión y la calidad. Porque sin calidad, no hay inclusión. La calidad y la exigencia permiten la igualdad. Hoy lo pude comprobar”, contó Castro a Radio Mitre luego del evento. Por su parte, los integrantes de la orquesta resaltaron que la versión de la obra de Beethoven que compartieron estuvo llena de “música, energía y una interpretación vibrante”.

Nelson Castro dirigió a la Orquesta Sinfónica Juvenil Alberto Ginastera

El destacado periodista viajó el sábado último a la capital nacional de las orquestas infantiles y juveniles para conocer el núcleo fundacional de la Fundación SOIJAr (Sistema de Orquesta Infantiles y Juveniles de Argentina), y en el marco de sus estudios de dirección orquestal asumió el rol de conductor de la Orquesta Sinfónica Juvenil Alberto Ginastera, una de las 11 formaciones de la Orquesta-Escuela de Chascomús, creada por Valeria Atela en 1998.

Durante su paso por el Centro Educativo, Social y Cultural José Antonio Abreu, donde compartió con los jóvenes músicos de entre 14 y 19 años una muestra dedicada al Mes de la Tradición, Castro resaltó la tarea que lleva adelante la Fundación, creada en 2004. “La experiencia de haber estado aquí me permitió ver las caras de chicos de lugares que seguramente nunca imaginaron tocar o bien conocer el sonido de un violín, un fagot, una trompeta. Así que esto debe ser estimulado, debe ser conocido, porque efectivamente lo que nos augura no son solamente grandes artistas, son personas con valores”.

Un debut auspicioso

La primera vez que Castro dirigió una orquesta en un evento fue el último fin de semana de septiembre de este año en el marco de los festejos por el aniversario de los 300 años de la ciudad de Rosario. En esa oportunidad, el periodista fue el invitado especial de la Banda Sinfónica de la Policía local y de la Banda Sinfónica de la ciudad de Pérez.

En el Festival de Bandas Encuentro Regional 2025, el periodista sorprendió al público y se subió a la tarima para interpretar la tradicional “La marcha de San Lorenzo”, un símbolo de la región. El evento fue organizado por la Municipalidad de Rosario y participaron 24 bandas y más de 800 músicos de la ciudad, de Santa Fe, de Córdoba y de Entre Ríos.

Nelson Castro dirigió a la Orquesta Sinfónica Juvenil Alberto Ginastera Gentileza SOIJAr

Visiblemente emocionado, Castro compartió unas palabras. “La cultura es el tesoro de un país y una sociedad que hacemos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. La música tiene un valor único”, resaltó.

Tal como consignaron los medios locales, la propuesta —que era libre y gratuita— convocó a decenas de vecinos y turistas que disfrutaron del despliegue cultural por el tricentenario. En ese marco, el intendente Pablo Javkin se hizo presente en el teatro El Círculo y le entregó dos regalos al periodista, uno ligado a Astor Piazzolla y otro a Antonio Berni.

Luego del evento, Castro volvió a agradecer la invitación en su programa de Radio Rivadavia. También aprovechó para remarcar la importancia de la cultura. “Quiero dedicar unos minutos para agradecer a todos lo que generó mi presencia en Rosario dirigiendo en el concierto de bandas. Quiero empezar el agradecimiento no para hablar de mí sino para lo que significa culturalmente: los maestros”, dijo.

“El valor cultural que tiene un festival de bandas que pobló las calles y el valor que tiene esto culturalmente para la sociedad. La música y el deporte son dos instrumentos muy importantes para la integración social, para el desarrollo y, por supuesto, para el disfrute de la cultura. Sobre todo en un contexto de lo que vive la Argentina. Y hacerlo es un enorme esfuerzo”, sumó.

Un hombre apasionado

La música, la gran pasión de Nelson Castro Archivo

Hace cinco años, en una entrevista con LA NACION, Castro habló de su amor por la música. “Lo atravesaron dos vocaciones: la medicina y el periodismo, pero podríamos sumar una tercera, la música”, le preguntó el periodista. “Es una pasión. Es un don de la vida que valoro mucho”, confesó. En esa oportunidad, el conductor de TN reveló que todos los días estudia “una hora de piano” y que disfruta mucho de todo lo que hace. “No hay nada que haga que signifique un padecimiento. No podría hacerlo. Siempre digo: ‘Ojalá todos pudieran tener la vida que yo tengo’”, expresó.