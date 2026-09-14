Femicidio de Agostina Vega: un juez de Control definirá la elevación a juicio, a la que se opone el padre de la víctima

CÓRDOBA.- Será un juez de Control el que defina la elevación a juicio del femicidio de Agostina Vega, pedida por el fiscal Raúl Garzón, instructor del caso. Es que el padre de la adolescente, Gabriel Vega, se opone a la decisión porque entiende que la Fiscalía debe resolver antes los pedidos de procesamiento de otros sospechosos, realizados por sus abogados.

El caso conmocionó al país. Agostina fue buscada durante una semana hasta que su cuerpo fue encontrado desmembrado el 30 de mayo en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra.

Claudio Barrelier, quien se encuentra con prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje, está acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género .

Claudio Barrelier Facebook

Hay otros cinco imputados que deberán enfrentar un juicio con jurados populares: Soledad Andreani (la mujer que, según la acusación, le prestó el auto a Barrelier para trasladar el cadáver), Marianela Palmero (pareja de Barrelier), Osvaldo Fassetta (que vivía “de prestado” en la casa) y Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz (pareja que vivía en la planta alta en Del Campillo 878); todos ellos enfrentan el cargo de encubrimiento agravado.

Los abogados de Vega pidieron que antes de elevarse a juicio la causa se resuelvan los pedidos de imputación que hicieron para Viviana Brizuela, la madre de Barrelier; Ángela Barrelier, hermana del imputado, y Mario Muñoz, amigo del acusado.

Fernanda Alaniz, abogada del padre, explicó a LA NACION que en todos esos casos tienen “acreditado” que estuvieron en la casa del barrio Cofico donde, según la Justicia, Barrelier mató y desmembró a la adolescente.

Allanamiento en la casa de Claudio Barrelier, el principal sospechoso de la desaparición de Agostina Vega, la niña de 14 años Captura

La chica ingresó en el inmueble de Del Campillo 878 a las 23 del 23 de mayo y, según la investigación, fue asesinada allí casi de inmediato. El primer allanamiento de lo que se considera la escena del crimen se hizo recién el miércoles 27 de mayo.

La abogada de Vega explicó que Viviana Brizuela “controlaba los movimientos” de la pareja de Barrelier y que Muñoz durmió el lunes 25 en esa casa, “habló y grabó a la madre” de la menor y “le pasó los audios” a Barrelier.

El padre de la víctima convocó a una marcha para pedir “justicia”; será el próximo sábado a la tarde.

La semana pasada Barrelier declaró ante la Justicia y admitió haber llevado a la adolescente a su casa del barrio Cofico; confesó que debía “entregarla” por una deuda por drogas, aunque insistió en que él no la mató.

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, en conferencia de prensa. Mario Sar - LA NACION

Fue el remisero que llevó a Agostina desde la casa de su abuelo en Ampliación América hasta el barrio Cofico quien posibilitó el avance crucial de la causa.

Afirmó que la adolescente le había contado que se iba a reunir “con el novio” de su mamá “para hacerle una sorpresa”. Cuando llegó a destino, un hombre con capucha se acercó y pagó el viaje. “Ella se bajó y se fue tranquila, caminando con él”, describió el remisero.

Madre de Agostina Vega Gentileza Cadena 3

El domingo 24, el remisero vio un cartel de búsqueda de Agostina, se dio cuenta de que era “la nieta de Miguel” —almacenero del barrio— y aportó a la familia los detalles del viaje hasta Cofico. Después los repitió ante la Justicia.

Después de las 22.30 del sábado 23 de mayo, el teléfono de Agostina quedó apagado, pero en los días siguientes figuró ocasionalmente como encendido. Hasta ahora, la Justicia no lo encontró.