Femicidio en Salta: hallaron un cuerpo y se confirmó que pertenecía a una mujer que estaba desaparecida

La búsqueda de Isabel Verónica Galbán, una mujer de 40 años que había desaparecido el pasado jueves en Salta, finalizó con el peor desenlace posible después de que la Policía hallara el lunes último un cuerpo en el paraje Laguna Blanca, de la localidad de Joaquín V. González. En las últimas horas se confirmó que se trataba de ella, por lo que la pareja de la víctima y otra sospechosa fueron detenidos e imputados.

Galbán había sido vista por última vez en la mañana del jueves 22. Al no contar con noticias de ella y ante la imposibilidad de contactarse, la familia radicó una denuncia por su desaparición el viernes.

“Andaba todo el día en la calle, pero acá nomás, en el barrio, hasta el centro, más no. Siempre andaba así, todo el mundo la veía. La mayoría de la gente la conoce, pero nunca ha pasado esto de que un día no haya aparecido. Siempre iba y volvía”, había manifestado el lunes último Brisa Galbán, una de las familiares de Isabel, en diálogo con Anta Periodismo.

La mujer había desaparecido el jueves pasado Policía Salta

Por ese motivo la Brigada de Investigaciones N°5, junto a efectivos de la Comisaría N°1, Infantería, Caballería y personal de Seguridad Vial de Joaquín V. González comenzó el operativo de búsqueda.

Durante el fin de semana, las diversas fuerzas avanzaron en entrevistas con vecinos, rastrillajes en diversos barrios, áreas rurales y vías férreas. También hubo investigaciones en la terminal de ómnibus local y en los hospitales y centros clínicos de la zona, según consignó El Tribuno.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal (MPF) había publicado una imagen de Galbán, con sus características, para que cualquier persona que pudiera saber algo sobre ella se acercara a una dependencia policial para compartir la información.

La Policía realizó rastrillajes por la zona cercana a la vivienda de Galbán Policía de Salta

Finalmente, unos pescadores alertaron el lunes a la Policía luego de hallar un cuerpo en Laguna Blanca. La fiscal penal a cargo de la causa, María Celeste García Pisacic, ordenó inmediatamente una autopsia y el cadáver fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Elsemismo lunes, por contradicciones en sus declaraciones, quedó detenida la pareja de Galbán y una sospechosa más. Durante esa jornada también se realizaron allanamientos en distintos domicilios, con el objetivo de esclarecer los hechos.

El operativo de búsqueda inició el sábado último Policía de Salta

En las últimas horas la Justicia confirmó que el cuerpo encontrado pertenecía a Galbán, motivo por el cual Pisacic decidió imputar al novio de la víctima por el delito de homicidio calificado por el vínculo y el género. La otra mujer aprehendida, en tanto, fue acusada de encubrimiento.