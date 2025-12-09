Conurbano violento. Un policía que hacía viajes para una app mató a un ladrón de 15 años en Isidro Casanova

Un efectivo de la Policía Federal que en sus días de franco trabajaba como chofer de una aplicación de viajes mató a un ladrón de 15 años que formaba parte de una banda que lo asaltó frente a la villa San Petesburgo, en Isidro Casanova, La Matanza.

Según fuentes policiales y judiciales, el violento episodio ocurrió ayer en Pekín y Rucci, donde un grupo de ladrones, actuando en la modalidad “piraña”, rodeó el Chevrolet Corsa que conducía el cabo federal, que había llegado al lugar porque un supuesto pasajero había pedido un viaje a través de una aplicación.

El falso cliente abordó el vehículo y se sentó en el asiento trasero. De inmediato tomó del cuello al conductor y le exigió que le entregara el celular. Entretanto, el Chevrolet Corsa fue rodeado por siete u ocho ladrones, uno de los cuales portaba un arma de fuego.

Uno de los asaltantes intentó abrir la puerta del conductor del rodado. Ante esa amenaza, el chofer se identificó como policía, extrajo su arma reglamentaria, una pistola Bersa TPR9 y efectuó un disparo.

El tiro alcanzó al ladrón que intentaba abrir la puerta del auto. Malherido, fue rescatado por sus cómplices, que lo subieron a otro vehículo para llevarlo a un hospital. En tanto, el falso pasajero que había tomado por el cuello al conductor del remise descendió del coche y huyó.

Ante la reacción de los vecinos de la villa San Petesburgo, que comenzaron a agredir al conductor del auto que se había defendido del asalto, el suboficial federal tuvo que irse raudamente de la escena del hecho.

Recién al llegar a la intersección de Madrid y Anatole France pudo llamar al 911 para denunciar que había baleado a un ladrón mientras se defendía de un asalto.

Durante la madrugada, los efectivos de la comisaría de San Alberto recibieron la noticia del fallecimiento de un joven a raíz de una herida de bala. Al confrontar la descripción del ladrón al que le había disparado el cabo de la Policía Federal y las características del joven que había muerto en el Hospital Paroissien, los investigadores de la fuerza de seguridad bonaerense determinaron que se trataba de la misma persona, un menor de 15 años con varios ingresos por haber cometido delitos en jurisdicción de aquella seccional matancera.

La investigación del sangriento episodio quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Homicidios a cargo del fiscal Claudio Fornaro, quien luego de analizar las pruebas y la declaración del cabo de la Policía Federal decidió que el efectivo siga ligado al proceso, pero en libertad.

El recuerdo del crimen del futbolista

No se trató de un hecho aislado en la zona. A pocas cuadras de allí, en Gaboto y Colonia, fue asesinado Federico Potarski, futbolista del club Berazategui, quien usaba su Fiat Uno para hacer viajes a través de una aplicación de celular.

Tal como ocurrió ayer con el cabo de la Policía Federal, Potarski fue convocado a la esquina de Rucci y Colonia para buscar a un pasajero el 14 de julio de 2022, a las 21. En ese momento, fue rodeado por tres delincuentes que le apuntaron con armas y le exigieron que entregara su celular y el auto.

Aunque el futbolista de Berazategui no se resistió al asalto, los delincuentes le dispararon un balazo en la cabeza. Un llamado al número de emergencias 911 alertó sobre el ataque y Potarski fue trasladado al Hospital Paroissien, donde llegó sin vida.

Según la reconstrucción del homicidio realizada por los investigadores policiales, después de matar a Potarski, los agresores huyeron en dirección a uno de los laberínticos pasillos del asentamiento. En la esquina donde mataron al futbolista había un cartel con la leyenda: “Acá no se pidió ningún viaje”.

El aviso fue colocado por los vecinos que escucharon los distintos pedidos de auxilio de los choferes de las diferentes aplicaciones que eran convocados a esa dirección por falsos pasajeros. Cuando llegaban a esa esquina y mientras esperaban a los clientes eran sorprendidos por diferentes bandas de ladrones que los asaltaron.

Se trata de un ardid utilizado por grupos de asaltantes que usaban los intrincados pasillos del asentamiento, donde no ingresaba la policía, para asaltar a los conductores que se dedican al traslado de pasajeros a través de viajes contratados por aplicaciones.