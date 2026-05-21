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El relato del hijo del paciente que murió en la clínica trucha: “No sabían leer un electro; volvió a casa y se murió”

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Damián, uno de los damnificados de la clínica “Argentina Salud” de González Catán
Damián, el hijo de la víctima de la clínica “Argentina Salud” de González CatánCaptura de Pantalla
Damian, hijo de la victima
Damian, hijo de la victima
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