Quién era la anestesista que fue encontrada muerta en el patio de su casa en Corrientes

La anestesista Fátima Bergalli era reconocida y querida en la ciudad de Esquina, Corrientes, donde este jueves fue hallada sin vida en el patio de su casa. Mientras se investigan las causas de su muerte, los vecinos se encuentran de luto ante la pérdida de una profesional que basaba su atención médica en aliviar el dolor de sus pacientes.

La mujer, de 37 años, fue encontrada luego de que un vecino llamara por un supuesto incendio en la propiedad ubicada en la calle Sargento Cabral al 700. Sin embargo, cuando los bomberos arribaron al lugar, hallaron otro escenario: no había ningún foco ígneo y Bergalli estaba tendida, inconsciente y sin signos vitales en el patio del hogar.

Los brigadistas realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque sin éxito, y denunciaron que la mujer había fallecido hace rato debido a la rigidez que presentaba su cuerpo. Ante ese escenario, la Policía intervino para investigar lo que había ocurrido y resguardar la escena.

La anestesista Fátima Bergalli Facebook

Sin embargo, a los pocos minutos, la comunidad se hizo eco de la tragedia y comenzó a difundir mensajes sobre la médica. Allegados la describían como una profesional atenta, generosa y muy presente con sus pacientes. Según se desprende de sus redes sociales, Bergalli trabajaba como anestesista en Rasus, un centro médico ambulatorio en la ciudad de Goya.

Quién era la anestesista encontrada en su casa en Corrientes

Bergalli ejercía como médica anestesióloga especializada en la medicina para el alivio del dolor. En particular, trabajaba con dolores agudos, crónicos oncológicos y no oncológico, y terapias personalizadas. Esto último incluía migrañas, al Dolor Osteo-Mio-Articular (D.O.M.A.), neuralgias, neuropatías, fibriomialgia, dolor post-operatorio, dolor en el adulto y dolor en el adulto mayor.

En un video difundido por el centro de salud ambulatorio, Bergalli describía los detalles de su trabajo y por qué se decidió por esta especialidad. “Si vivís con dolor, sabes lo agotador que puede llegar a ser. Por eso decidí dedicarme exclusivamente a la medicina para el alivio del dolor. Cada persona es exclusiva, por eso cada tratamiento es personalizado. Y recuerden, mi objetivo es simple: que vuelvan a vivir su vida sin dolor”, expresó.

La médica se especializaba en la medicina para el alivio del dolor

En otra grabación remarcaba la importancia de que sus pacientes no sufran: “Hace mucho tiempo que acompaño a personas que viven con dolor todos los días y aprendí que tratar el dolor no es solamente aliviar un síntoma, es también devolverte la calidad de vida, energía y la esperanza”.

Fuera de sus propias palabras, allegados y familiares de sus pacientes la homenajearon en sus redes sociales, donde la caracterizaron como una mujer alegre. Medios locales compartieron un flyer que rezaba: “Esquina está de luto”, y destacaron que era “una profesional que dejó huella”.

“Empatía, escucha y contención para cada paciente; profesionalidad, formación constante y actualización médica; y compromiso, dedicación y vocación en cada tratamiento. Gracias por tanto, Dra. Fátima. Tu vocación deja huella”, concluyeron.

Esas publicaciones se llenaron de mensajes de personas que recordaban momentos vividos junto a ella. “Sé que voy a escribir esto sólo para expresar de alguna forma lo que me pasa. Querida Dra., ruego a Dios paz para tu alma, que te encuentres con tu mamá y tu papá y agradezco todos los momentos que tuvimos juntas. Hoy fui a tratar de ver si su esposo está contenido, si alguien lo acompaña; si su familia ya llegó aquí. Si alguno sabe (yo no lo conocí personalmente) o es su amigo asegúrense, por favor, de que sea así. Gracias”, señaló Mariel, una de sus compañeras de colegio y amigas de la infancia.

Trabajaba en la ciudad de Goya

“Querida doc. Q.E.P.D., excelente profesional, una calidad humana increíble, tuvimos la dicha de que la atiendas a mamá. Siempre educada, amorosa, cariñosa con su paciente”, contó María de Los Ángeles, hija de una paciente de Bergalli.

Y añadió: “Me vuelve a la mente cuando fuiste al sanatorio y te despediste de mamá con tanto cariño, besándole la frente y hablándole con mucho amor. Les dije a mis hermanos. Seguro ve en mamá a su mamá que también falleció de cáncer. Volá alto, mi corazón, y que Dios te reciba en su santa gloria, ya estás con tu mami y tu papá, que brille para vos la luz que no tiene fin, hermosa”.

Investigan la causa de muerte

Las autoridades judiciales ordenaron que se realice una autopsia para determinar qué ocurrió con Bergalli. Mientras tanto, los investigadores analizan diversas hipótesis y observan al entorno cercano de la mujer en la causa caratulada como “averiguación de causal de muerte”.

La pareja de la anestesista -identificada como N.M.P.- declaró que encontró a la mujer sin vida con una soga atada al cuello y sujetada en una columna de cemento en el interior de la propiedad, según reportó el medio local Radio Guaran.

Cuando las autoridades policiales ingresaron a la vivienda se encontraron con un importante desorden, objetos revueltos y una presunta carta de despedida. Secuestraron este elemento, teléfonos celulares y varios manuscritos. Por el momento, el Ministerio Público Fiscal no descarta ninguna línea investigativa.