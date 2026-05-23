La tasa de homicidios de La Matanza es la más alta de la provincia de Buenos Aires y triplica la cifra de la ciudad

En septiembre del año pasado fue asesinado un joven de 17 años que había intentado proteger a su madre de asaltantes que la amenazaban frente a su casa, en la localidad bonaerense de González Catán. Dilan Joel Insfrán fue una de las 147 víctimas de homicidios dolosos que se registraron en La Matanza durante 2025. Su expediente es uno de los 22 que fue calificado como un crimen en ocasión de robo en ese distrito, el más populoso de Buenos Aires, que duplica prácticamente la tasa de homicidios provincial: 8,02 casos cada 100.000 habitantes.

La reiteración de casos de violencia delictiva que emergen en las localidades de La Matanza y toman difusión pública tiene su reflejo a nivel estadístico. La información sobre investigaciones penales iniciadas el año pasado en todo el territorio bonaerense marca que el mayor municipio del conurbano, el único que tiene su propio departamento judicial, tiene la tasa más alta de homicidios, que en el promedio provincial quedó establecido en 4,6 casos cada 100.000 habitantes.

Luego de La Matanza se ubica el departamento judicial Moreno-General Rodríguez, con 7,66, una tasa que en ese caso representa 55 asesinatos en esos dos distritos que comparten la estructura de fiscalías.

La información aportada por el Ministerio Público bonaerense apunta a una leve disminución de la cantidad de homicidios en toda la provincia, con 808 víctimas mortales. De acuerdo con los datos oficiales, en el 10 por ciento de esos asesinatos participaron menores. Eso pasó, por ejemplo, en el mencionado caso del chico de 17 años baleado al proteger a su madre, ya que fueron atrapados por el crimen no solo dos mayores, de 18 y 22 años, sino también un adolescente de 16 años y un inimputable de 15.

Con un total de 808 víctimas de homicidios dolosos, fueron imputados 175 menores, un centenar de ellos en el conurbano, 20 directamente en La Matanza. En esas causas iniciadas entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025 aparecen imputados o sindicados 1394 mayores. En 29 expedientes se tramitan casos con dos o más víctimas mortales.

Como se consignó, la cantidad de homicidios en Buenos Aires tuvo una caída el año pasado con relación a las 848 muertes registradas durante 2024 en la estadística condensada por la oficina que dirige en procurador general Julio Conte-Grand. En La Matanza, el distrito con la mayor tasa de asesinatos, fueron 8 muertes menos.

De todas maneras, al igual que en el resto del territorio, crecieron los casos calificados como intentos de homicidios, que pasaron de 114 a 123. La diferencia estadística, en ese caso, se sostiene solo por la suerte de la víctima o la pericia médica. Y no es una cifra menor en el total provincial, ya que durante el año pasado fueron heridas en intentos de asesinato 2102 personas, la mayoría (1788) en el conurbano, La Plata y Mar del Plata.

La escena del asesinato de Rita Mabel Suárez, en agosto de 2025, en Villa Luzuriaga Hernan Zenteno - La Nacion

La disminución de homicidios en Buenos Aires ya había sido oficialmente anticipada en enero pasado por las autoridades nacionales, que señalaron una caída general de asesinatos en todo el país cuando anunciaron que la tasa de homicidios en la Argentina bajó a 3,7 cada 100.000 habitantes, el nivel más bajo registrado en lo que va del siglo. Esa información tomó datos preliminares de cada provincia y en el caso de Buenos Aires señalaba 751 muertes. La corrección en los datos bonaerenses finales eleva esa cantidad a 808, pero no altera de manera significativa la tasa a nivel nacional.

Por debajo de ese nivel de comparación aparece la ciudad de Buenos Aires, que oficialmente anunció en marzo pasado que fueron verificados 78 homicidios el año pasado, cifra que representa la cantidad más baja en los últimos 31 años. La tasa de asesinatos, calculada en 2,5 casos cada 100.000 habitantes, está por debajo de la media nacional (3,7) y de la provincia de Buenos Aires (4,6). La Matanza supera más de tres veces la tasa de homicidio porteña.

En ese distrito en el que viven 1.837.774 personas, según el último censo nacional, se cometieron casi el 20 por ciento de los 123 asesinatos en ocasión de robos que se investigan desde 2025 en la provincia de Buenos Aires. Entre las víctimas mortales en asaltos en el territorio bonaerense figuran 20 mujeres. Entre ellas aparece Rita Mabel Suárez, la docente de 47 años que fue mortalmente baleada por un grupo de asaltantes delante de su hijo de 12 años. Dos menores están imputados por ese crimen cometido en agosto pasado en la localidad de Villa Luzuriaga, en La Matanza.

“En 2025, las tasas de homicidios más altas se registraron en los departamentos judiciales de La Matanza (8,02), Moreno–General Rodríguez (7,66), Lomas de Zamora (5,92) y San Martín (5,57). Se trata de los mismos departamentos que en 2024 presentaban los valores más elevados y, en todos ellos, la tendencia fue descendente", se indicó en el informe sobre homicidios elaborado por el Ministerio Público Fiscal bonaerense.

Como en tantos otros temas sociales, económicos y políticos, hay un quiebre importante entre lo que ocurre en la seguridad pública en los grandes centros urbanos de la provincia y en las localidades del llamado interior. Si se toman los asesinatos registrados en el conurbano, La Plata y Mar del Plata se obtiene una tasa de homicidios de 5,23 muertes cada 100.000 habitantes. En el conjunto de los restantes municipios la tasa llega solo a 2,58. Por ejemplo, en Pergamino y Junín se notificaron el año pasado cuatro homicidios en cada una de esas ciudades de algo más de 100.000 habitantes.

Los homicidios tienen, en general, un fuerte impacto público y, a su vez, un alto nivel de acusación, ya que en los 62 expediente no se tiene datos sobre el presunto autor del hecho. En tanto, en el 12 por ciento de las causas no se pudo determinar el móvil del crimen, al menos hasta el pasado 11 de enero cuando se hizo el corte estadístico sobre las causas iniciadas en 2025. Si desde ese momento se encontró alguna pista o si algún intento de homicidio se convirtió en asesinato, queda fuera de la evaluación anual.

El peso de los robos en la estadística de homicidios es fuerte, ya que no solo deben tomarse en cuenta los 123 vecinos, comerciantes y policías asesinados en asaltos, sino también los casos en los que las víctimas están armadas y logran abatir a los delincuentes. Fueron 120 los ladrones muertos el año pasado, la mitad baleados por policías y el resto por civiles que repelieron la agresión y sus reacciones fueron consideradas por las fiscalías como episodios de legítima defensa. Esas muertes, de todas maneras, son consideradas por la Justicia como homicidios, por lo que figuran en la estadísticas anual.

Esos datos apuntan a que tres de cada 10 muertes violentas en Buenos Aires tienen relación con atracos, tanto por el fallecimiento de la víctima como del victimario. Los robos, entonces, conservan un peso importante dentro los episodios de sangre.

Otros 76 expedientes fueron abiertos el año pasado por muertes de delincuentes, en causas caratuladas como vinculadas a la comercialización de estupefacientes o a ajustes de cuentas.

Los crímenes por conflictos interpersonales representan el número más elevado en la estadística de homicidios bonaerenses. En ese sentido se puede señalar que en 6 de cada 10 homicidios se verificó algún vínculo previo entre víctimas y victimarios, proporción que incluye las venganzas delictivas, ya que en ese aspecto el blanco no es elegido al azar, sino que se encuentra dentro de un círculo de contacto, aunque esa relación sea solo una rivalidad por pertenecer a bandas antagónicas. Más allá de esos datos, los robos siguen como detonante de homicidios.

Se mencionó entre las víctimas de robos a Rita Mabel Suárez, una de las 20 mujeres que murieron en esas circunstancias durante 2025. En total fueron asesinadas en Buenos Aires 125 mujeres, seis de cada diez fueron víctimas de femicidios.

Propuesta de intendentes

La inseguridad en el territorio bonaerense causa preocupación a los intendentes, que pese a tener buena relación con los funcionarios provinciales que estan a cargo de la seguridad pública, tienen intención de asumir un rol más decisivo en el combate contra el delito. Entienden los jefes comunales que se trata de una de las principales preocupaciones de los vecinos y que ellos son la primera línea de contención de los reclamos.

La mayoría de los distritos cuentan con sus propias patrullas municipales, pero los intendentes empezaron a conversar entre ellos para solidificar una propuesta que avale un cambio legislativo y se les permita asumir la conducción de policías comunales con poder incuso de participar en investigación y realizar patrullajes armados en sus territorios. Doce intendentes se reunieron hace unos días en Escobar para analizar ese tema con funcionarios de la gobernación. Quienes participaron del encuentro aseguran que otros jefes comunales se sumarían a esa iniciativa.