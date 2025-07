Córdoba: asesinaron a un joven que volvía de ver a sus amigos; no le robaron nada

CÓRDOBA.- Un joven de 22 años fue asesinado el lunes a la noche en el barrio Empalme de la ciudad de Córdoba en lo que habría sido un intento de asalto, pero su madre reveló que no le robaron nada. Habrían actuado tres delincuentes, quienes son buscados por la policía provincial.

El crimen se produjo el lunes a las 23.30 en la calle Rayo Cortado al 2200. La víctima fue identificada como Ignacio Villagra cuyo cuerpo fue encontrado con una herida de bala en el abdomen. Los policías llegaron al lugar alertados por los vecinos. Los peritajes revelaron que la bala le ingresó por la zona del hipogastrio (abdomen) y salió por el glúteo izquierdo.

En el lugar secuestraron una vaina servida calibre 9 mm, el teléfono móvil de la víctima junto a su documento de identidad, su billetera y su mochila. La causa está a cargo de la fiscalía de Tomás Casas.

La madre de Ignacio, Marisa, contó que su hijo había ido a reunirse con unos amigos y que esperaba volver temprano a su casa porque al día siguiente tenía la segunda entrevista de trabajo en una empresa a donde esperaba ingresar.

“Me despidió y me dijo: ‘mamá, voy un rato con mis amigos y vuelvo porque mañana tengo la entrevista’. La cuestión es que no vino más”, relató a El Doce. El último mensaje que recibió de él fue a las 22 diciéndole que ya estaba por regresar. A las 5 de la mañana llegaron efectivos policiales para avisarle lo que había ocurrido.

“No le robaron nada, para mí no ha querido que le roben el celular porque tenía los datos para ir a la entrevista de trabajo. Le hubieran pegado, pero no que me lo maten como lo mataron”, agregó.

En la misma zona donde mataron a Villagra, una hora antes, un hombre de 30 años denunció que tres personas encapuchadas y armadas lo golpearon con la culata de una pistola en la cabeza para robarle el teléfono y la billetera. Los investigadores sospechan que serían los mismos que atacaron después al joven.

Con el asesinato de Villagra y el hallazgo del cadáver descuartizado de Brenda Torres la semana pasada, suman 47 los homicidios en Córdoba en lo que va del año. Según datos publicados por La Voz, 20 fueron en la ciudad capital.

Torres era la joven de 24 años oriunda de La Calera que fue encontrada descuartizada la semana pasada y de quien, este lunes, aparecieron nuevos restos humanos a pocos metros del lugar donde estaban los otros. El fiscal Horacio Vázquez está a cargo de la investigación.

La dispersión de los restos en un radio reducido llevó a los investigadores a suponer que podrían haber sido abandonados todos en el mismo momento, aunque fueron descubiertos de manera fragmentada y restan partes por encontrar.

Los cortes de las extremidades, según los estudios, fueron “limpios y ejecutados a la altura de las articulaciones, sin señales de desgarro ni rastros de sangre visibles” en donde los encontraron.

La madre de Torres, Graciela Paredes, pidió: “No me la estén dando en pedazos o en cuotas. Necesito verla una sola vez, velarla como corresponde”.

Roque Torres, el padre de la joven con quien había vivido hasta hace tres semanas, contó que se fue de la casa después de robarle su celular. “Estaba mal, mal por la droga. Le cambió toda la personalidad. Antes era buenita, obediente, pero el consumo la transformó”, sostuvo.