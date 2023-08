escuchar

El boxeador cordobés de 22 años Emiliano “El Chango” Fabricio Priotti fue encontrado muerto el miércoles a la noche en su departamento del barrio porteño de Saavedra. La Justicia investiga las causas de su fallecimiento.

El miércoles a las 23.30, dos amigos del joven llegaron al departamento que compartían con Priotti y, cuando quisieron ingresar en su habitación, se dieron cuenta de que estaba cerrada con llave. Si bien lo llamaban y le golpeaban la puerta, no obtenían respuesta del boxeador.

Tras forzar la apertura, ingresaron y encontraron al joven sin vida. Ahora, la Justicia investiga las causales de su muerte, ya que se habría encontrado solo a la hora del deceso, informó el diario La Voz.

El deportista nació en Villa del Rosario, Córdoba, y se crio en Río Segundo. Ingresó al boxeo cuando era chico y fue formado por Miguel Rojas; era hermano de Sergio “Piluso” Priotti, otro destacado boxeador. Asimismo, era pupilo del entrenador Jorge Ochenduszka, con quien empezó a trabajar luego de debutar como peleador rentado bajo las órdenes de Fabián Gómez.

“El Chango” había debutado en agosto del 2022 cuando venció a Alan Ponce. Luego ganó 4 peleas más, 3 de ellas por KO. Su última pelea fue en junio de este año ante Misael Graffioli; tenía una nueva fecha el 9 de septiembre, en el Casino Buenos Aires, según informó el sitio A la Vera del Ring.

La Asociación Civil de Técnicos de Boxeo de la Provincia de Córdoba emitió un comunicado en las redes sociales en el que lamentaron la muerte del joven.

“Tristeza, dolor y el corazón destruido. No hay palabras que se puedan acomodar ni decir en una situación tan dolorosa como esta. Los que te conocimos lo sabemos muy bien, también sabemos lo difícil que ha sido la vida contigo. Lamentablemente y a pesar de que muchos quisieron ayudarte, vos ya no estabas... tu mente y corazón exclamaban, gritaban y no nos terminamos de dar cuenta. Solo nos queda lo vivido, tus ocurrencias y tus sonrisas. Hoy te nos fuiste querido Chango Priotti, hoy nos dijiste adiós y no hay forma de remediarlo... Adiós campeón, de seguro el Barba te abrazará y te dará el cariño y amor que te merecías. Ya dejaste de sufrir Chango querido, ya está. Descansa en paz”, escribieron.

