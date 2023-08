escuchar

La Premier League comienza este fin de semana con un partido que se roba todas las miradas: Liverpool vs. Chelsea. En la antesala del choque entre dos candidatos al título, Enzo Fernández habló de Mauricio Pochettino, su nuevo entrenador en el equipo londinense. Y también se refirió a la eliminación de River, el club de sus amores, en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Internacional de Porto Alegre: “No tuve oportunidad de ver el partido, pero sí vi el resumen. Con mucha bronca porque River quedó afuera. Pero es parte del fútbol ”, se lamentó en una nota con ESPN el mediocampista que a partir de esta temporada llevará el número 8 en lugar del 5 que tenía desde su llegada a la capital inglesa.

El mejor futbolista joven del mundial de Qatar 2022 contó cómo fueron sus conversaciones con Pochettino, el entrenador argentino que reemplazó al inglés Graham Potter. “Con él hablamos un poco de todo”, dijo Fernández en la entrevista. Y añadió: “Hablamos sobre dónde me sentía más cómodo… La verdad es que me gusta jugar suelto. La función que voy a cumplir ahora, este año, acá, va a ser esa. Jugando de doble 5, pero un poco más suelto, sin tener la responsabilidad que tenía el año pasado, jugando de 5 solo. Ahora, con otro 5 al lado obviamente voy a tener mucha más libertad. Pero sin desmerecer el puesto: también tengo que defender. Esa es la verdad: hay que ayudar al equipo de esa forma ”, completó el mediocampista nacido hace 22 años en San Martín.

Sobre el duelo de este domingo en Stamford Bridge ante Liverpool (desde las 12.30 de la Argentina), Enzo Fernández apuntó: “Liverpool viene hace mucho tiempo ganando Champions, siempre estando ahí arriba en la Premier. Sabemos que es un club muy grande, con grandes jugadores, pero nosotros pensamos en hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Sabemos que siempre es importante ganar la primera fecha. Te da mucha confianza y además jugamos en nuestro estadio y va a ser un partido muy importante. Va a demandar mucho desde lo emocional y también desde lo físico”. Y también contó que hay un intercambio planeado con Alexis Mac Allister, compañero suyo en la selección argentina que hará su debut oficial en los Reds con la camiseta número 10: “ Sí, vamos a cambiar la camiseta con Alexis. Ya tengo la de Brighton y ahora le voy a pedir la 10 de Liverpool ”, adelantó.

Enzo Fernández también habló del nuevo número en su camiseta: el futbolista argentino heredará el 8, que dejó vacante Mateo Kovacic, transferido a Manchester City. Se trata de una camiseta histórica para los Blues: la eternizó Frank Lampard, ídolo del club que también fue entrenador de Chelsea. “El 8 es un número que me identifica desde chico. Siempre lo usé jugando al baby. Es un número que me gusta mucho. Lo tengo tatuado . Es por eso que lo pedí: más que nada, porque me gusta. No tuve la oportunidad de hablar con Frank (Lampard) y contarle que iba a usar el número, pero sí sé la historia que emana el número y todo lo que ha logrado a lo largo de su carrera acá en Chelsea. Llegar a eso es para mí un desafío muy grande”.

Fernández, fanático de River, contó también que no pudo ver por televisión la eliminación del conjunto millonario de la Copa Libertadores a manos de Inter de Porto Alegre: “ El partido fue muy tarde (a la una, una y media de la mañana) . Acá estamos todavía con entrenamientos duros, de pretemporada. No tuve oportunidad de ver el partido, pero sí vi el resumen. Con mucha bronca porque River quedó afuera. Pero es parte del fútbol”, se lamentó.

Y aprovechó para hablar de Lucas Beltrán, compañero suyo en River desde Infantiles que este mismo viernes viajó a Italia para incorporarse a Fiorentina. “Tiene grandísimas cualidades. Lo conozco de chico, compartimos Infantiles, Inferiores. Hicimos Reserva juntos. La verdad es que es un jugador excepcional. No me puedo meter para ayudarlo a que elija a qué club ir (...). Le deseo todo lo mejor: el camino que él tome va a estar bien. La decisión que tome va a estar bien ”.

Por último, Fernández también elogió a Lionel Messi y celebró el cambio que hizo el astro rosarino: dejó París, donde no estaba a gusto en PSG, y se mudó con toda su familia a Miami. Su presente en Inter, de esa ciudad estadounidense, es inmejorable. “Estoy contento por el momento que está viviendo Messi. Su nuevo club, la ciudad. Se lo ve mucho más contento, más feliz. Está disfrutando de una manera diferente, con su familia, con sus hijos. La verdad es que me pone feliz por él. Todos estamos felices por él. Verlo así adentro de la cancha. Todos sabemos que en PSG no estaba muy bien. No estaba contento. Ahora que ha cambiado de club, ha cambiado todo: se lo ve muy feliz y me alegro mucho por él ”.

