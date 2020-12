Yanina Moreno Crédito: Gentileza Canal 12

CÓRDOBA.- Yanina Moreno escuchó ruidos en la madrugada del último domingo y lo primero que hizo fue agarrar su teléfono móvil para grabar. Imaginó que eran sus vecinos y decidió seguir el consejo que le habían dado en una unidad judicial cuando los fue a denunciar por amenazas. "Traiga más pruebas, fílmelos", le dijeron. Lo que nunca imaginó es que grabaría el asesinato de su madre, Lidia Cabrera.

Los ruidos eran la rotura de la puerta de la casa de la calle Chachapoyas al 1400, del Barrio Yofre Sud. Lidia y Yanina se despertaron por el estruendo. Entraron Roque Bonaldi y Leonel Bonaldi, padre e hijo, ambos expolicías. Las atacaron.

Roque Bonaldi, de 57 años, arrastró a Lidia del cabello y le pegó con una baldosa en la cabeza. Su hijo, fue contra Yanina, que se salvó de milagro. Ambos quedaron detenidos por homicidio calificado por alevosía, tentativa de homicidio y violación de domicilio, delitos que tienen una pena de cadena perpetua.

La historia comenzó en 2016. Desde entonces, Cabrera y su hija hicieron ocho denuncias contra los vecinos. Después del dramático final se comprobó que los problemas no se reducían a "ruidos molestos"; las denuncias son por amenazas de muerte verbales y con arma de fuego, intimidación y daños. Tres fiscales pasaron. Nadie hizo nada.

Además del padre e hijo -separados de la policía por diferentes irregularidades- el fiscal Fernando López Villagra ordenó la detención de Antonella Bonaldi, hija de Roque y hermana de Leonel, quien también es policía y está en situación pasiva tras haber sido acusada de realizar amenazas con su arma reglamentaria; ahora está imputada por homicidio calificado por alevosía y tentativa de homicidio en concurso real. La denuncia la hizo Yanina Moreno, que la acusó de haberle dicho -arma en mano- que le vaciaría "el cargador en la cabeza".

"Recurrían una y otra vez a la unidad judicial a hacer denuncias -explica Carlos Nayi, abogado de las mujeres-. Nunca se hizo nada, les dieron tiempo a estos depredadores para actuar. Más allá de la responsabilidad de los Bonaldi, pido que se investigue y se analicen todos los niveles de responsabilidad. Hay una autoridad judicial y policial 'abandónica'".

La casa de Yofre Sud donde ocurrió el crimen Crédito: Cadena 3

Claudio Stampalija, doctor en Ciencias Penales y Criminología, entiende que se debería estructurar un plan de mediación comunitaria utilizando recursos humanos que existen en Córdoba, como los consejos barriales de convivencia. "Pensar que los problemas vecinales no tienen envergadura en materia de seguridad es atrasar años; tienen que estar en el 'abc', porque la conflictividad social que viene desde hace tiempo está a la orden del día. Hay que trabajar al lado de la gente, no se puede seguir escondiendo la tierra bajo la alfombra", apunta el experto, que es consultor del gobierno de Córdoba.

Denuncias reiteradas

Cabrera, jubilada de 65 años, intentó llamar a la policía. Marcó el 101, pero los golpes contra ella siguieron y terminó en el piso, tirada en un charco de sangre. A su hija le quitaron el móvil con el que filmaba la agresión y, al igual que la baldosa con la que golpearon a su madre, lo tiraron al techo. Los investigadores encontraron esas pruebas.

"Cada una de las denuncias se paró. Iba y les decía que nos agredían, que nos decían 'te queda poco a vos, te queda poco tiempo' -describe Moreno-. Nunca se tomó una acción; no entiendo ni los tiempos ni los manejos de la Justicia. Hoy ya es tarde. Nadie de esa familia quiso nunca parar las agresiones, en masa se venían a querer increparnos".

Este año hubo denuncias en junio, octubre y noviembre. "En la última le pregunté al que me tomó la denuncia: '¿qué va a pasar cuando esta persona entré?'. Ya está, ya pasó. Uno me arrebató a mi mamá; nos sacaron a la calle. Estaban organizados, cada uno se hizo cargo de una de nosotras", señala Moreno, quien sostiene: "No sé por qué eran así, por qué se la agarraban con la gente. No entiendo que detonó esto".

La exesposa de Roque Bonaldi, Silvina Rodríguez, reconoció a Canal 12 que con la familia de Cabrera "siempre hubo problemas".

"Esto no es de ahora. Toda la vida nos amargaron. Nos hacían muchas denuncias por la música fuerte, porque mis hijos lavaban los autos en la calle o porque cuando había un cumpleaños no permitían que nuestros invitados estacionaran los autos ahí". Admitió que su exmarido también tiene conflictos con otros vecinos.

