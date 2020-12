Una mujer fue asesinada a golpes por dos vecinos Crédito: Gentileza Cadena 3

CÓRDOBA.- Roque Bonaldi, de 50 años, y su hijo Leonel, de 26, dos expolicías, fueron detenidos esta madrugada acusados de haber asesinado a golpes a una mujer que, aparentemente, se quejaba de ruidos molestos que provenían de la casa de los imputados.

El homicidio se descubrió esta madrugada en el barrio Yofre Sud, de esta ciudad, cuando los vecinos llamaron al número de emergencias 101. Cuando el personal policial llegó al lugar de los hechos se encontró con Lidia del Valle Cabrera, de 65 años, tirada en el piso, con sangre en la cabeza y con signos vitales bajos. Murió poco después.

Según el relato de los vecinos de la víctima y de los agresores, existía un problema de larga data por reclamos de ruidos molestos que hacían los Bonaldi durante distintas horas del día.

"No hubo ninguna pelea", sostuvo Yanina Moreno, la hija de la víctima. Y contó que fue asesinada por sus vecinos, los Bonaldi, tras ser golpeada con una baldosa.

Moreno y su madre dormían cuando a las 5 escucharon golpes y forcejeos en la puerta de su casa. Eran los Bonaldi que rompieron la cerradura y entraron.

"Mi mamá se levantó y llamó por teléfono a la policía. Alcanza a comunicarse y a relatar lo que pasaba. En ese momento, los agresores rompieron la puerta, la destrozaron de tal manera que le sacaron la cerradura y entraron", describió.

Según la hija de la víctima, el primero en ingresar fue el mayor de los Bonaldi. "Le sacó el teléfono a mi mamá, la arrastró y la llevó afuera", afirmó.

Moreno sostuvo que mientras a su madre la sacaron afuera, ella forcejeó con Leonel Bonaldi. Él quería quitarle el teléfono celular, desde el cual había empezado a filmar lo sucedido.

"Forcejeo con él porque quería el celular. Yo no peleaba por un celular, por un aparato, yo peleaba porque en el celular estaba grabando toda la agresión", dijo Moreno a la radio Cadena 3. Sus sobrinos se sumaron a la pelea y ella dejó de ver a su madre.

"Mi mamá estaba en el piso", relató la mujer sobre el momento en que ella sale de la casa a buscarla. Sostuvo que uno de los agresores estaba arriba de su madre, golpeándola. "Ahí es cuando aparece un vecino, que no sé quién era y me salva porque tenían una baldosa en la mano que me la iban a tirar en la cabeza", explicó.

Los agresores viven al frente de la casa de la víctima. A ambos son ex policías y tras el homicidio, los vecinos reaccionaron y apedrearon la casa de los acusados. Según sostuvo Moreno, desde el 2016 su familia hizo denuncias por amenazas de muerte.

