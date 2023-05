Córdoba: una mujer se encontró con el ladrón que le había robado, lo enfrentó y transmitió el tenso cruce en vivo

escuchar

Una vecina de la ciudad cordobesa de Marcos Juárez se cansó de sufrir robos, decidió enfrentar al sujeto del sospechaba y grabó toda la secuencia. La mujer, llamada Mariana León, persiguió al acusado, instantes después de que le arrebatara el teléfono en la vía pública. Antes, el apuntado había ingresado a su casa en dos oportunidades, según denunció.

Con otro teléfono en su poder, León persiguió al sujeto, lo increpó y transmitió el enfrentamiento en vivo. “Así vivimos, con los chorros sueltos. Hay que hacer justicia por mano propia”, escribió en su publicación en las redes.

El careo con el presunto delincuente no terminó de la mejor manera. Si bien fue detenido por efectivos policiales, el encuentro le valió la destrucción del vidrio trasero de su auto en el marco de un fuerte cruce en una plaza de esa localidad.

El momento en el que la vecina de Marcos Juárez se encuentra con el delincuente

León decidió perseguir al individuo -identificado por ella misma bajo el nombre de Alejo- por sus propios medios con la intención de recuperar los objetos que le había sustraído. La grabación comienza con ella lanzando fuertes insultos y subiéndose a un vehículo para emprender la búsqueda.

A bordo de un Renault Megane y junto a una familiar, condujo un par de cuadras mientras expresaba su enojo a la cámara: “Yo soy laburante. Tengo que saber quién es el que me robó y hacer algo por que la Policía local no hace nada”. Fue a la altura de la Plaza Perón de su ciudad que la damnificada dio con el hombre.

“¡Acá está!”, gritó desde del automóvil antes de encarar al asaltante. “Acá está el chorro, el que me robó mi casa, el que me robó el domingo. Se quedó con mi computadora, con una televisión”, dijo. En ese momento, quien la acompañaba le dio un golpe al sujeto. León le ecriminó con vehemencia: “Devolveme la cosas, todo lo que me sacaste”.

El apuntado intentó salir de la situación sin contestar a las preguntas. Ante la insistencia, el hombre solo lanzó un “¡basta, pará!”. León insistió: “¿Por qué no me devolvés las cosas, Álvaro? Entraste vos, se ve en las cámaras?”. Una vez más, ante eel silencio, su compañera arremetió contra el individuo y le quitó la gorra.

Cansado de la presión ejercida por ambas mujeres, Alejo tomó una piedra y salió corriendo en dirección al Renault, el auto de la mujer. “Vos le llegás a hacerle algo al auto y te denunció”, vociferó León.

Los destrozos que causó el ladrón tras haber sido encarado por la víctima y su acompañante

Ya era demasiado tarde. El joven había lanzado la piedra contra el vidrio trasero del auto y le provocó un fuerte orificio. Sobre el final de la filmación, Mariana exhibió los daños del ataque a sus seguidores.

Tras la agresión, el sospechoso huyó una vez más pero a unos metros de distancia fue atrapado por las fuerzas de seguridad locales. La víctima fue alertada por un vecino y se acercó a la zona de la detención, donde continuó con sus descalificaciones al sujeto. Dejó de transmitir cuando ambos ingresaban a la comisaría.

