Santi Maratea viajó a Córdoba y lo recibieron en el hotel de una manera inesperada: un meme y un trago típico

escuchar

El “chico de las colectas” o simplemente Santiago Maratea. Durante los últimos días, el influencer estuvo en el centro de la polémica por iniciar una colecta para recaudar fondos para Independiente, que tiene una deuda de 20 millones de dólares y según trascendió, él se quedaría con un 5% de ese total. Por esta causa, recibió críticas y comentarios negativos de quienes cuestionan su accionar. Sin embargo, hay otros que están conformes con sus actos y deciden brindarle su reconocimiento. Así es como Maratea llegó a Córdoba y tuvo una peculiar recibida en el hotel, que lo sorprendió por completo y no dudó en compartirlo en las redes sociales.

Es poco probable que algo que suceda en las redes sociales con figuras públicas pase inadvertido. Una foto, un “Me Gusta” o una historia en Instagram pueden causar mucho revuelo. A su vez, ya es normal que el nombre del influencer se vuelva tendencia en Twitter, puesto que se caracteriza por llevar adelante campañas solidarias donde supo recaudar, con ayuda de sus seguidores, sumas millonarias para ayudar a personas o asociaciones. La colecta que está en curso es para el Rojo, que tras la renuncia del presidente del club Fabián Doman, entró en una profunda una crisis institucional y debe afrontar una importante deuda.

Santi Maratea busca recaudar 20 millones de dólares para saldar la deuda de Independiente Ricardo Pristupluk - Ricardo Pristupluk

Maratea se convirtió en el protagonista de una nueva colecta y a través de sus redes sociales llamó a juntar 20 millones de dólares. Si bien varios famosos lo cruzaron y cuestionaron -entre ellos Diego Brancatelli con quien ya tuvo rispideces en el pasado- otros se sumaron a colaborar y lo elogiaron. En medio de todo esto, el influencer viajó a Córdoba, donde tuvo un recibimiento personalizado cuando ingresó a la habitación del hotel en el que se hospedó. Sobre una mesa le dejaron preparada una sorpresa muy particular que lo dejó sin palabras.

Acomodado sobre un plato blanco, había una pequeña botella de Coca Cola y un vaso de vidrio con una mini botella de fernet adentro, para que pudiera prepararse la bebida típica de la provincia (que está codo a codo con el vino con gaseosa). Además, había un paquete blanco cerrado con una cinta roja que aparentaba contener algún aperitivo. Sin embargo, el detalle más llamativo fue la carta que le dejaron. Se trató de un papel rojo con un meme de Los Simpson. Estaba Nelson Muntz rezando con una vela encendida y a modo de personalizarlo escribieron “Santi Maratea... tú me escuchas”. Además, agregaron la foto de un brazo que mostraba sus músculos.

La sorpresa que recibió Santi Maratea cuando llegó al hotel de Córdoba Instagram @santimaratea

El gesto no pasó inadvertido para el actor, quien no dudó en compartirlo con los tres millones, setecientas mil cunetas que lo siguen en Instagram. “Jaja qué gran recibimiento”, comentó a través de una Storie.

Santi Maratea denunció un posible fraude alrededor de la colecta para Independiente: “Se roba las donaciones”

Si bien Maratea ya lleva recaudados 600.000.000 de pesos, en las últimas horas advirtió sobre una posible estafa que podría estar sucediendo. Según le dijo a sus seguidores, una cuenta bancaría estaría recibiendo parte del dinero de la colecta: “Esta persona, Emanuel Mauro Navarro, como verán se puso un alias muy parecido al del fideicomiso donde estamos juntando la plata para Independiente”.

Santiago Maratea advirtió sobre una estafa alrededor de su colecta para Independiente

Por ese motivo, les pidió a sus seguidores chequear minuciosamente el nombre del destinatario a la hora de realizar la transferencia. “Este tipo no sabemos quién es, no sé si tenemos forma de contactarlo, pero se está robando las donaciones de las personas que se confunden al escribir el alias, se aprovecha. No sabemos cuánta plata le puede entrar”, sostuvo, y reiteró que comprueben el alias antes de efectuar el pago.

LA NACION