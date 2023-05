Udinese vs. Napoli, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Serie A

escuchar

16.40. Todo en juego

Esta tarde es fundamental para Napoli, pero también para Udinese, a quien también le serviría el empate: con al menos un punto se asegurará la permanencia en la Serie A para la próxima temporada, dado que extendería la diferencia con Spezia, último ocupante de la zona de descenso, a 16 puntos con 15 por jugar.

El festejo de Sandi Lovric junto a sus compañeros después de convertir el 1-0 para Udinese Andrea Bressanutti/LaPresse - LaPresse

46′ PT Final del primer tiempo

Una primera mitad muy frustrante para Napoli, que por ahora cae ante Udinese por 1-0 y debe seguir esperando su momento para festejar el campeonato de la Serie A.

41′ PT El visitante, muy impreciso

Napoli continúa insistiendo para conseguir el empate que lo pondría de camino a la consagración, pero el equipo de Spalletti no consigue conectar en tres cuartos para generar chances concretas de peligro. Udinese sigue defendiendo cerca de su área.

35′ PT Udinese también busca el segundo

Un córner de Lovric sobre la derecha fue conectado por el central Jaka Bijol, que impactó fuerte hacia abajo, pero el pique terminó siendo demasiado elevado para molestar el arco de Meret.

31′ PT Osimhen, al borde del empate

Elmas apareció sobre la derecha para lanzar un centro muy preciso para el delantero nigeriano, que alcanzó a cabecear hacia el palo izquierdo de Silvestri. No obstante, su remate se fue muy cerca.

Victor Osimhen es la principal carta de ataque de Napoli TIZIANA FABI - AFP

28′ PT Se traba el encuentro

Con Udinese más que conforme por mantener el resultado, Napoli busca tomar la iniciativa en busca del empate, pero el conjunto local impone su poderío físico para frenar los ataques napolitanos.

22′ PT Todo Napoli pidió penal

Becão le cometió una dura falta a Kvaratskhelia al borde del área, lo que llevó a que el VAR revise la jugada para chequear si la infracción se cometió dentro o fuera. No obstante, no solo fue anulado el posible penal, sino también la falta, que no había sido sancionada inicialmente por Abisso.

18′ PT Napoli, aturdido

Con la fiesta casi asegurada siquiera con un empate, el gol tempranero de Udinese fue un golpe para el conjunto visitante, que no goza de la comodidad y voracidad en ataque de los primeros minutos. Udinese, por su parte, se acomoda en el encuentro.

12′ PT ¡Gol de Lovric!

El local aprovechó el envión de su cancha y sorprende con un resultado que también le puede servir para confirmar la permanencia en la primera división. Udogie encontró a Lovric en el área, y el macedonio se acomodó y sacó un muy buen remate que Meret no pudo sacar para el 1-0.

4′ PT Osimhen y la primera aproximación

Con una clara vocación ofensiva, Napoli salió rápidamente a buscar el primer gol, y Osimhen lo tuvo con un cabezazo tras un córner de Di Lorenzo. No obstante, Silvestri se quedó fácilmente con su remate.

0′ PT ¡Arranca el partido!

Pita Rosario Abisso, mueve Osimhen y comienza el encuentro que podría darle el título de la Serie A a Napoli luego de 33 años.

15.40. Los equipos están en la cancha

Udinese y Napoli ya se encuentran sobre el campo de juego del Dacia Arena, donde se llevarán a cabo las últimas formalidades antes de que comience a rodar la pelota.

15.30. Los titulares de Udinese

Por su parte, el DT Andrea Sottil dispuso los mismos once que el fin de semana cayeron frente a Lecce como visitantes: Marco Silvestri; Rodrigo Becão, Jaka Bijol y Nehuén Pérez; Kingsley Ehizibue, Lazar Samardzic, Walace, Sandi Lovric y Destiny Udogie; Roberto Pereyra; Ilija Nestorovski.

15.15. Napoli conoce su equipo

Luciano Spalletti presenta dos cambios en relación al equipo que igualó contra Salernitana, con las salidas de dos jugadores que habían sido omnipresentes durante gran parte de la campaña, Piotr Zielinski y Hirving “Chucky” Lozano. Su equipo forma con Alex Meret; Giovanni di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kim Min-Jae y Mathías Olivera; André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka y Tanguy Ndombelé; Eljif Elmas, Victor Osimhen y Khvicha Kvaratskhelia.

15.00. La oportunidad que se escapó

Napoli preparó todos los festejos para gritar campeón el domingo pasado, cuando un triunfo contra Salernitana habría significado la coronación nada menos que en su casa. Sin embargo, un golazo de Boulaye Dia sobre el final dictó el empate 1-1 entre ambos equipos, demorando un poco más la noticia que desatará la fiesta en Nápoles, que podría darse hoy.

Mathias Olivera lucha por la pelota con Pasquale Mazzocchi durante el partido que disputan Napoli y Salerntiana ANDREAS SOLARO - AFP

14.45. A las puertas de la gloria

Bienvenidos al Liveblog de Udinese-Napoli, en lo que puede ser un día muy importante para el club y la ciudad del sur de Italia: le basta nada más que un empate en Udine para coronarse campeón de la Serie A por primera vez desde la temporada 1989/90, en tiempos de Diego Armando Maradona. El partido arrancará a las 15:45 y tendrá transmisión de ESPN.