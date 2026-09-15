Creyó que iba a encontrarse con su amante, pero apareció el marido de la mujer y lo atacó a tiros y con un arma blanca

Un joven de 25 años fue atacado a balazos y con un arma blanca en la ciudad correntina de Esquina por el marido de una mujer con la que mantenía una relación. Según la investigación, el acusado había descubierto días antes los mensajes que ambos intercambiaban, se hizo pasar por su pareja y acordó un encuentro con el joven en una zona boscosa, donde presuntamente lo emboscó.

De acuerdo con lo publicado por el medio local El Litoral de Corrientes, el hombre descubrió las conversaciones que su esposa mantenía con otro hombre y decidió responder los mensajes haciéndose pasar por ella. De esa manera, habría pactado un encuentro en una zona boscosa de Esquina.

Creyó que iba a encontrarse con su amante, pero apareció la pareja de la mujer y lo atacó a tiros y con un arma blanca. captura de redes

El joven, identificado como Maximiliano Ezequiel Vega, llegó al lugar creyendo que iba a encontrarse con la mujer, pero allí se vio con el marido de ella. Se produjo entonces un enfrentamiento durante el cual Vega recibió un disparo de escopeta y sufrió una herida de arma blanca en el abdomen.

Pese a la gravedad de las heridas, Vega abandonó el lugar por sus propios medios y caminó hasta su casa para pedir ayuda. La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital San Roque de Esquina, donde permanecía internada.

En tanto, el atacante se presentó voluntariamente en un puesto de control policial ubicado en la zona de Guayquiraró. Allí habría reconocido su participación en el episodio y revelado que había arrojado al río la escopeta utilizada durante el enfrentamiento. Además, los efectivos secuestraron un machete de aproximadamente 35 centímetros que, según consta en la investigación, pertenecería a Vega.

El atacante quedó detenido de manera inmediata y, tras una audiencia solicitada por la Fiscalía, el juez Jorge Gustavo Vallejos dispuso que el acusado continúe privado de su libertad de manera preventiva durante 20 días, imputado por homicidio con arma en grado de tentativa y lesiones leves con armas. La causa quedó a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina.