Engañaron a una jubilada con un “cuento del tío”, pero los siguieron por cámaras y lograron detenerlos

Una mujer de 79 años fue víctima de una estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, pero gracias a distintas cámaras de seguridad, la policía pudo hacer el seguimiento del recorrido de los sospechosos desde Vedia, pasando por Junín, hasta Chacabuco, donde fueron detenidos.

El hecho ocurrió el 11 de septiembre, en las inmediaciones de la avenida Dunckler y la calle Los Andes, en Vedia. Según la investigación, la mujer, identificada por sus iniciales como M. C. C., recibió un llamado telefónico en el que un desconocido simuló ser un familiar suyo y consiguió convencerla de que debía entregar dinero.

Poco después, un hombre se presentó en su domicilio para retirar el efectivo. Una vez que tuvo el dinero en su poder, escapó a bordo de un Fiat Cronos.

Cuento del Tio a una jubilada en Junin

La denuncia puso en marcha una investigación conjunta de la Subdirección Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Leandro N. Alem, la DDI Junín y el Grupo Táctico Operativo (GTO) de Vedia.

El análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad permitió establecer el recorrido del vehículo utilizado en la maniobra y determinar que circulaba habitualmente por la ciudad de Junín.

Los investigadores localizaron el Fiat Cronos en esa ciudad. Cuando intentaron interceptarlo, dos hombres descendieron del vehículo y escaparon a bordo de un Volkswagen Polo negro. El primer automóvil quedó abandonado en la vía pública y fue secuestrado por orden de la Justicia.

En su interior, los policías encontraron un teléfono celular y prendas de vestir que, de acuerdo con la pesquisa, podrían haber sido utilizadas durante el robo.

Persecución en la Ruta 7

La investigación continuó con el análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo de Junín. Las imágenes permitieron determinar que los sospechosos habían continuado la fuga a bordo del Volkswagen Polo y que se dirigían por la Ruta Nacional 7 hacia Chacabuco.

Parte de los elementos secuestrados cuando lograron detener a los dos sospechosos

Con esa información, se desplegó un operativo en esa ciudad. Personal del grupo de avanzada de la DDI Junín, junto con efectivos del Comando de Patrullas Rurales y de la comisaría local, comenzó a buscar el vehículo.

Finalmente, el Volkswagen Polo fue localizado en una estación de servicio situada a la altura del kilómetro 201 de la Ruta Nacional 7. Allí fueron identificados sus dos ocupantes: Leonardo Joel Oberti, de 21 años, y Luciano Alfredo Castro, de 44.

Durante la requisa del auto fueron secuestrados dos teléfonos celulares, dos netbooks de las que entregaba el Gobierno Nacional a través del programa Conectar Igualdad y prendas de vestir que quedaron incorporadas a la investigación. También fueron incautados los dos vehículos vinculados con la maniobra: el Fiat Cronos gris y el Volkswagen Polo negro.

Tras consultar al fiscal interviniente, se avalaron las actuaciones policiales y se dispuso la aprehensión de Oberti y Castro, quienes quedaron imputados por el delito de estafa y fueron trasladados a una dependencia policial.