Crimen de Fernando Báez Sosa: Burlando aventuró cuál será la condena que recibirán los acusados en el juicio

escuchar

Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando Báez Sosa en el juicio por su asesinato, habló a menos de diez días de que se conozca la sentencia y aventuró cuál va a ser la condena que recibirán los acusados Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi.

Durante su paso por LN+, el letrado fue tajante y se animó a adelantar que “todos van a ser sentenciados a cadena perpetua”. “Ya te lo confirmo. Si hay Justicia, hay ocho cadenas perpetuas. Corresponde que sea así”, sostuvo. Aun cuando dijo estar “confiado” de que así sucederá, pidió esperar al dictamen de los jueces.

Y completó: “Ya ha habido opiniones de otros tribunales sobre la sentencia. Tantos jueces no se pueden equivocar”.

Fernando Burlando en el Juicio por Fernando Báez Sosa en Dolores. Diego Izquierdo - Télam

Acto seguido, resaltó un trascendental detalle a tener en cuenta en caso de que el TOF Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores coincida en caratular el caso como homicidio agravado. “Sería entonces prisión perpetua de por vida, sin posibilidad de libertad condicional como dice el Art. 14 del Código Penal”, explicó.

Otras condenas

Durante la entrevista televisiva, Burlando descartó la posibilidad de que el jurado decante por el homicidio en riña o el homicidio simple. Para el primero de los casos, insistió que ”la figura agravada del homicidio absorbe normalmente la figura de la riña cuando hay un plan o una premeditación, como lo hubo en este caso”.

Con respecto al homicidio simple, según el abogado, “la única manera en que este planteo hubiese podido prosperar para alguno de ellos es si Máximo Thomsen, el más complicado de los ocho, hubiese levantado la mano y asumido toda la culpa por el crimen. Esa posibilidad ya no está”.

Los ocho imputados -Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23). Télam

Anticipó de todas maneras que apelará en caso de que el TOC N°1 decida resolver de otra manera que no sea con prisión perpetua. “Vamos a ir al Tribunal de Casación, a la Corte y a cualquier otro lugar al que tengamos que asistir. De eso, no tengo ni la mas mínima duda”, insistió.

Para Burlando, que los imputados reciban perpetua “dejaría un importante mensaje para la sociedad”. “Permitiría que temas así no caigan en el homicidio por riña, lo que pasa normalmente ya que hay abogados que no se preocupan, que no investigan y jueces que se quieren sacar de encima los casos”, destacó.

El llanto de Thomsen y la fortaleza de los padres de Fernando

Durante los últimos tramos del diálogo por la pantalla de LN+, teorizó sobre el verdadero motivo por el que Thomsen rompió en llanto durante los alegatos de la defensa. “Lloró por una cuestión estrictamente personal. Lo que está viendo de cara a su futuro es que termina con una prisión perpetua”, argumentó.

Y acotó: “Y no solamente eso, se está llevando a todos sus compañeros de causa sin siquiera haber tenido la dignidad de decir ‘fui yo el culpable de todo’. No me imagino como va a ser convivir entre ellos en la cárcel el día de mañana. El primer año va a ser complicado”.

Los padres de Fernando Báez Sosa. Diego Izquierdo / Télam

Terminó por hablar sobre cómo vivieron el juicio los papás de Fernando. “Cada jornada que pasaba era demoledora para ellos y, aun así, nunca perdieron la fortaleza. Vieron, escucharon y sufrieron lo que no tenían que sufrir. Y por eso, espero que la Justicia tome la decisión correcta”, concluyó.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores dará conocer el veredicto el lunes 6 de febrero a las 13.

LA NACION