Crimen de Fernando Báez Sosa: “Caducó”, “no se cuenta nada a nadie” y “no me siento muy bien”, los audios entre los acusados tras la golpiza

escuchar

En el séptimo día de audiencia por el crimen de Fernando Báez Sosa, el secretario del Ministerio Público Fiscal bonaerense, Javier Pablo Laborde, analizó los mensajes de texto y audio que intercambiaron los acusados luego del ataque al adolescente de 18 años. Al comienzo de su exposición, el funcionario presentó el contenido hallado en el telefono iPhone de Matías Benicelli, dispositivo que registró más de 3700 movimientos (mensajes, fotos, llamadas, etc) en 48 horas.

El funcionario empezó por comentar los mensajes de WhatsApp enviados en la madrugada del 18 de enero de 2020, cuando algunos de los acusados chateaban desde adentro del boliche Le Brique. A las 4.10 del 18 de enero de 2020, Ciro Pertossi dijo en un audio: “Le pegaron a uno”.

Más tarde se reprodujeron en una pantalla los mensajes de Lucas Pertossi, quien expresó a las 04.55: “Estoy buscando a este Ciro, es pajero... me dice ‘vení al mercado que pasamos siempre’. Estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están amigo... es más lolo este Ciro”.

“Llamaron a la ambulancia... caducó”

Laborde continúa con el análisis en tiempo real de todos los mensajes que se enviaron los acusados en la madrugada del crimen. En uno de los audios que mandó a las 04.55, Lucas Pertossi decía con tono nervioso: “Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la policía, llamaron a la ambulancia... caducó”.

Más tarde, Ciro Pertossi preguntó: “¿Machu dónde estás? Andá para la casa”. A continuación, Laborde mostró una foto que Lucas Pertossi envió a las 5.48 desde un local de McDonald’s.

A las 06.06, Ciro les advierte a los demás: “Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”. A lo que Matías Benicelli responde de inmediato: “Ya contaron”.

Tras ello, Laborde analizó los movimientos del celular de Juan Pedro Guarino, uno de los dos sobreseídos. “Esta noche fue rara, no me siento muy bien”, fue el mensaje que le mandó a su pareja, identificada como Doli, después del crimen de Fernando. A las 13.26 , ella le preguntó: “Eu, eu, ¿quiénes son los que se pelearon y mataron a uno? ¿No fueron ustedes, no? Estoy preocupada”.

Después, Laborde expuso los mensajes de texto y audios de un grupo de WhatsApp llamado “No seas más trolo”, que solamente integraba Juan Pedro Guarino. Son mensajes del 18 de enero, cuando los sospechosos, entre ellos Guarino, estaban presos. “Dios mío mataron a una persona. Lo mataron a patadas, pensé que era una forma de decir”, dice uno de los mensajes, mientras que en otro se lee: “Era lógico que pasara esto”.

En la conversación se hizo referencia a que uno de los jóvenes detenidos ya había agredido a una persona -a la que no identificaron- y la dejaron sangrando. Además, uno de los participantes del grupo se refirió a los sospechosos como “banda de monitos orangutanes”.

Las búsquedas en Google de Ciro y los videos de Lucas Pertossi

Laborde analizó también el teléfono de Ciro Pertossi. En particular, se refirió a las búsquedas que se realizaron desde el disposito en Google de los términos “Villa Gesell pelea”. El funcionario consignó que el joven hizo siete búsquedas entre las 6.21 y 6.22.

Tras ello, Laborde comnetó el ánalisis del telefono celular de Lucas Pertossi, donde había videos del ataque, que fueron reproducidos.

LA NACION