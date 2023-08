escuchar

La madre de Morena Domínguez, la niña de 11 años que murió hoy luego de ser víctima de un asalto cometido por “motochorros” que la atacaron y arrastraron para robarle cuando llegaba caminando al colegio en el partido bonaerense de Lanús, dijo que el barrio dónde fue atacada su hija “es zona de nadie” y que “no estaba de acuerdo” con que fuera sola a la escuela.

“ Esas cuadras donde está el colegio es zona de nadie. Muchas veces reclamaron seguridad. ¿Tiene que perder la vida un chico para que haya seguridad? ”, se preguntó María, la madre de Morena, quien se encuentra en la provincia de Salta, donde viajó para bautizar a otro de sus hijos.

En diálogo con el canal A24, la mujer hizo así referencia a la zona dónde se encuentra emplazada la Escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3200, de la localidad de Villa Diamante, donde asistía la niña.

“Mi hija arregló con mi mamá lo de ir caminando a la escuela. No estuve nunca de acuerdo de que vaya sola”, sostuvo la mujer, visiblemente conmocionada.

María, que afirmó que se encuentra “en estado de shock”, dijo que no le dieron muchos detalles de lo sucedido con su hija, pero que estaba al tanto que los autores son menores de edad, por lo que señaló: “Tienen 14 años, sé que van a volver a salir. Pido justicia”.

“Sé que no me la van a devolver más -dijo la mujer entre lágrimas-. Es un momento muy duro, no lo puedo creer. Ayer estaba hablando con ella y hoy pasa esto, pido justicia por mi hija”.

Por último, recordó que anoche fue la última vez que habló con Morena, quien le dijo que “extrañaba mucho a sus hermanos”.

QUÉ OCURRIÓ

El ataque de los motochorros ocurrió hoy a las 7.27 cuando la víctima estaba a pocos metros de ingresar en la escuela Almafuerte, en el barrio Villa Giardino, en la localidad de Villa Diamante, en Lanús.

El crimen quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa la parte final del ataque de los motochorros y cómo la víctima fue arrastrada un par de metros por la moto de los delincuentes.

Según se advierte en la filmación, cuando la menor cayó al asfalto, el delincuente que viajaba como acompañante se bajó de la moto para robar las pertenencias de la víctima y luego volvió a subir al rodado para escapar.

Una vecina intentó asistir a la chica, un auto amagó a cerrarles el paso a los motochorros y un hombre intentó correrlos, pero los asaltantes escaparon a toda velocidad.

Con información de la agencia Télam.

